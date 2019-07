Parintii detin controlul cumparaturilor! Pentru ca tu decizi ce intra pe lista de cumparaturi, in casa nu au cum sa intre chipsuri, dulciuri a caror compozitie seamana mai degraba cu o pagina dintr-o carte de chimie, bauturi carbogazoase. Copiii tai nu vor muri de foame daca vor servi la gustare un mar, un iaurt, un sandvis cu branza. Totusi, din cand in cand te poti preface ca din greseala a ajuns in cosul tau de cumparaturi un aliment interzis. Cauta api firme pe pe termene.ro ca sa gasesti cele mai putin periculoase pentru santate gustari.