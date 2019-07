Fumatul in randul copiilor si tinerilor din mediul rural este o problema stringenta in Romania. Raportul „Bunastarea copilului in mediul rural“, lansat de World Vision Romania in 2018, a analizat incidenta comportamentelor de risc pentru sanatate (fumatul, consumul de alcool) in randul tinerilor. Astfel, 8% dintre copiii cuprinsi in studiu au declarat ca au fumat. Peste jumatate dintre acestia (56%) au fumat prima data in jurul varstei de 12 ani. In acelasi timp, incidenta fumatului este mai mare in randul baietilor (12%) decat la fete (5%).



Frecventa fumatului in randul copiilor creste odata cu varsta. Astfel, daca in randul persoanelor de pana la 14 ani doar 5% au declarat ca au fumat zilnic in ultima saptamana, in cazul celor de peste 14 ani ponderea urca la 26%. Dintre copiii care au declarat ca au fumat, 22% fumeaza in fiecare zi, 18% cel putin o data pe saptamana, 20% mai putin de o data pe saptamana, iar 40% nu au fumat deloc in ultima luna. Procentul celor care au declarat ca au fumat in fiecare zi a crescut cu 5% in ultimii ani, de la 17% in 2014 si 2016 la 22% in 2018.

Sursa: Raportul „Bu nastarea copilului in mediul rural ”, World Vision Rom ania 2018

In Romania, fumatul s-a mentinut in 2017 pe pozitia a treia in randul factorilor de risc de deces si dizabilitate, dupa hipertensiunea arteriala si alimentatia necorespunzatoare, conform Institutului pentru Masurarea si Evaluarea Sanatatii (IHME) de la Universitatea Washington din Seattle. Studiul poate fi gasit aici.

Accesul facil al copiilor si tinerilor din mediul rural la produse din tutun, completat de cele mai multe ori de o informare inadecvata, duce la statistici alarmante in ceea ce priveste fumatul in Romania la varste foarte mici.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pentru ca protectia copiilor, in special a celor mai vulnerabili dintre ei, este preocuparea constanta a World Vision Romania, fundatia s-a alaturat celor peste 350 de organizatii neguvernamentale membre ale Initiativei 2035 - Prima Generatie Fara Tutun a Romaniei care solicita autoritatilor modificarea si completarea cuprinzatoare a intregii legislatii privind controlul tutunului.

Intr-o scrisoare deschisa adresata Parlamentului si Guvernului Romaniei, ONG-urile semnatare, prin care si World Vision Romania, solicita:



Adoptarea de urgenta a modificarilor legislative care sa indeparteze orice surse de publicitate si promovare, directa si indirecta, pentru produsele din tutun.





Modificarea si completarea urgenta a legislatiei din domeniul reducerii consumului de tutun in ceea ce priveste utilizarea produselor din tutun, nicotina sau tigari electronice in spatiile publice inchise.





Adoptarea de politici fiscale uniforme pentru toate produsele din tutun, pentru a rezolva problema vidului legislativ care permite taxarea la niveluri inferioare a produselor noi aparute pe piata.