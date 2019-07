Introducerea saptamanii de lucru de patru zile in loc de cinci ar putea ajuta companiile din Marea Britanie sa economiseasca peste 100 de miliarde de lire sterline pe an, conform unei cercetari, citata miercuri de Press Association.





Studiul, efectuat de facultatea britanica de administrare a afacerilor Henley Business School, a ajuns la concluzia ca in conditiile reducerii numarului de zile lucratoare la patru si plata salariului intreg, poate conduce la cresterea productivitatii si ar imbunatati sanatatea fizica si psihica a angajatilor.

Totodata, reducerea saptamanii de lucru ar imbunatati calitatea mediului inconjurator, se mentioneaza in raport.

Majoritatea companiilor care au adoptat deja saptamana de lucru cu patru zile au declarat ca au observat o imbunatatire a productivitatii si cresterea calitatii vietii angajatilor.

Doua treimi dintre angajatori au sustinut ca trecerea la saptamana de lucru de patru zile i-a ajutat sa atraga si sa mentina personalul, scrie Agerpres.

Cei mai multi angajati s-au aratat incantati de reducerea saptamanii de lucru la patru zile, au notat autorii studiului care au efectuat un sondaj in randul muncitorilor din peste 250 de companii unde a fost implementata deja aceasta masura.

''In prezent, provocarea implementarii saptamanii de lucru de patru zile si a altor aranjamente de program de lucru flexibil consta in patrimoniul termenului'', a notat profesor Karen Jansen de la Henley Business School. ''In trecut, aranjamentele privind programul de lucru flexibil erau considerate 'speciale', stigmatizate sau dictate de organizatii, insa mentalitatile se schimba. Indivizii sunt cei care solicita in prezent o perspectiva mai larga in ceea ce priveste flexibilitatea pentru imbunatatirea conditiilor de munca'', a adaugat Jansen.