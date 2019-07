Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj la finalul mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului UE.



"Am incheiat o perioada de sase luni ce a marcat o premiera istorica pentru Romania: detinerea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

O perioada in care am avut alaturi o echipa formata din profesionisti inimosi care au aratat intregii Uniuni ca imposibilul nu exista.

Ma simt implinita ca astazi am reusit sa fiu alaturi de multi dintre acesti oameni, sa impartasim impresii despre cele sase luni si sa ne gandim la viitor. Pentru ca vocatia europeana a Ministerului Afacerilor Interne nu se termina odata cu predarea Presedintiei Rotative.

Va felicit din nou, dragi colegi, si ma bucur ca am marcat incheierea Presedintiei Romane a Consiliului in stil european, asa cum am fost in toata aceasta perioada!

Ma inclin in fata voastra si voi pastra mereu vie in mintea si sufletul meu ECHIPA care a gestionat cu succes prima Presedintie a Consiliului UE detinuta de Romania!", a scris Carmen Dan pe Facebook.