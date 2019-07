Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, expune motivele care au facut-o sa nu-si mai depuna candidatura pentru un nou mandat.



"Vreti un raspuns diplomatic sau un raspuns sincer? Raspunsul diplomatic ar suna la maniera: Am obosit. Raspunsul sincer la modul: In calitate de presedinte al ICCJ, din pacate, trebuie sa relationez cu persoane din afara sistemului de justitie si din afara ICCJ. Ce am vazut, ce am trait si ce am simtit m-a facut sa-mi fie extrem de dor sa traiesc printre oameni obisnuiti cu foarte mult bun simt, cu foarte multa onestitate si cu mai putina imaginatie. Asta este raspunsul sincer.

Am vrut sa demonstrez ca pot sa plec cand vreau eu. Decizia mea a fost luata de mai mult timp", a declarat Cristina Tarcea, citata de ziare.com.