Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, marti seara, ca preturile produselor alimentare sunt in prezent mai mici in comparatie cu cele de anul trecut si a adaugat ca obiectivul sau, dar si al fermierilor, este de a face fata schimbarilor climatice in asa fel incat "sa producem cat mai mult si de buna calitate".



"Este un obiectiv maret si e bine ca Banca Nationala ia acest obiectiv (mentinerea preturilor de consum - n. r.) ca politica in domeniu. Dumnealui (guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu - n. r.) se lupta cu preturile, eu ma lupt cu factorii climatici, iar fermierii la fel, pentru a face fata acestor situatii date de vreme, de schimbarile climatice, in asa fel incat sa producem cat mai mult si de buna calitate, pentru a acoperi pe piata ceea ce consumatorul doreste. Stim insa ca pe piata, prin cerere si oferta, se stabilesc preturile la diferite produse. Eu spun ca preturile pe care le vad astazi in comparatie cu preturile de ieri si cu cele de anul trecut sunt preturi mai mici si le urmaresc in fiecare zi. Urmaresc aceste situatii pe care le avem in tara, pe piata, la produsele agroalimentare. Preturile sunt mai mici peste tot", a spus Daea intr-o interventie telefonica la Romania TV, potrivit adevarul.ro.

