Un barbat a injunghiat mortal un altul in parcul din Faget, judetul Timis, iar pe sotie a ranit-o grav, femeia fiind in coma. De asemenea, a injunghiat alte doua persoane in satul Temeresti, iar pe alta a lovit-o cu o masina pe care a furat-o. Barbatul nu a fost inca prins.



UPDATE 13:49 - Masina cu care Florin Boldea, criminalul de la Faget a fugit, a fost gasita abandonata intre Bichigi si Temeresti, scrie opiniatimisoarei.ro. Conform reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Timis, barbatul de 33 de ani a injunghiat, in total, patru persoane, miercuri dimineata. Este vorba de doi soti din parcul din Faget, unde barbatul a fost declarat mort, iar femeia se afla in stare grava, plus alte doua persoane din localitatea Temeresti, de unde a furat o masina dupa incidentul din Faget, scrie Mediafax. Cu masina pe care a furat-o a lovit o alta persoana, care a fost a cincea victima a individului, care se numeste Ionel Boldea, de 33 de ani, cunoscut sub porecla Arega, informeaza Adevarul.ro. Crima din parc Un barbat si o femeie, sot si sotie, au venit in parc cu bicicletele pentru a face miscare. La un moment dat, un tanar in varsta de 33 de ani, din localitatea Bichigi, a scos un cutit, pe barbat l-a injunghiat mortal, iar pe femeie a ranit-o grav. Individul a furat una dintre biciclete, cu care a mers intr-un sat din apropiere, unde a lovit un barbat, iar apoi i-a furat masina.

