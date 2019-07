Lucrarile plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost amanate din nou, miercuri, pentru a patra oara, din lipsa de cvorum.



CSM trebuia sa ia o decizie in privinta validarii in functie a noului sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), Adina Florea.

Inainte de inceperea plenului, presedintele CSM, Lia Savonea, a afirmat ca, in cazul in care nici miercuri nu va fi cvorum de sedinta, se va discuta pentru a vedea "calea de urmat".

"Eu va asigur ca nu sunt tensiuni, ca sunt relatii strict institutionale. Eu ma astept sa fie cvorum, si nu numai pentru validarea concursurilor de la SIIJ, ci si pentru rezolvarea situatiei de la INM si a unor colegi care au situatii in asteptare", a declarat presedintele CSM.

Ea a spus ca urmeaza vacanta judecatoreasca, membrii Consiliului vor intra in concediu, iar lucrarile aflate in dezbaterea plenului au caracter urgent.

Intrebata daca este necesar sa se astepte raportul GRECO pana la luarea unei decizii in cazul sefei SIIJ, Lia Savonea a sustinut ca doreste ca aceasta chestiune sa fie discutata in Consiliu.

"Mi se pare cel putin ironic ca tu sa imputi lipsa de dialog, dar tu de fapt sa nu te prezinti la sedinta. Noi suntem deschisi, din prima sedinta am fost deschisi pentru dialog, sa ne spunem deschis fiecare parerea, insa din pacate lucrul acesta nu se poate realiza", a sustinut sefa CSM.

Cat priveste "urgenta" numirii Adinei Florea la SIIJ, presedintele CSM a subliniat ca pentru ea este o urgenta sa respecte legea, scrie Agerpres.

Presedintele CSM a declarat, totodata, ca are o relatie buna cu ministrul Justitiei, Ana Birchall. "Nu sunt adepta teatrului scurt sau scenetelor in fata dumneavoastra. Eu am o relatie buna cu doamna ministru si fiecare raspunde pentru felul in care intelege sa se pozitioneze", a afirmat Savonea.