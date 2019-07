Pana joi la ora 03:00, "in sudul, sud-estul si local in centrul si estul tarii, precum si in zonele montane si submontane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.

In regiunile sudice, in dupa-amiaza zilei de miercuri, va persista vremea calduroasa, izolat caniculara in Lunca Dunarii si disconfortul termic se va mentine accentuat", se arata intr-una dintre atentionarile cod galben.

Judetele vizate sunt: Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Suceava, Bistrita-Nasaud, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Dolj si Olt.

Pe 4 iulie, in intervalul 03:00- 10:00 mai este in vigoare inca un cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata.

"In intervalul mentionat, in sud-estul si local in sudul tarii vor mai fi manifestari de instabilitate atmosferica:averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp".

Vizate sunt judetele Tulcea, Constanta, Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Vrancea, Buzau, Prahova, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Arges, Olt si Municipiul Bucuresti.

Cod PORTOCALIU de vijelii

Pana joi la ora 03:00 este in vigoare si o avertizare cod portocaliu. In judetele Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Vrancea, Galati, Brasov, Covasna, Harghita, Constanta, Tulcea, precum si municipiul Bucuresti si in zona de munte a judetelor Mures si Bacau, vor fi perioade cu intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 80...100 km/h), vijelii, grindina de dimensiuni medii si mari, frecvente descarcari electrice si averse torentiale. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...70 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala la inceputul intervalului in centrul tarii si la munte, iar dupa-amiaza si in prima parte a noptii, mai ales in sud-est", arata meteorologii.