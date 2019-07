Conditiile sociale s-au schimbat, si, odata cu ele, preferintele si nevoile celor care vor sa se angajeze (sau ale celor care au deja un loc de munca stabil) au devenit altele.



Din acest motiv, firmele angajatoare au trebuit sa se adapteze noilor cerinte si sa ofere alte tipuri de avantaje celor pe care ii recruteaza, pe langa bine-cunoscutele „conditii excelente de munca” si „salariu motivant”.

1. Facilitarea transportului intre casa si locul de munca

Traficul si distanta mare dintre locuinta angajatului si locul lui de munca reprezinta adesea o problema, astfel ca angajatorii incearca sa o diminueze pe cat posibil. Una dintre metode este asigurarea unei variante de transport alternative pentru cei care lucreaza la ei. De multe ori, firma angajatoare ofera acces gratuit la trotinete electrice, cum sunt sunt acele trotinete de la airmotion.ro, astfel incat angajatii sa reduca din timpul petrecut in trafic. In plus, acest avantaj are efecte benefice si asupra mediului inconjurator, deoarece trotinetele nu emit substante poluante pentru natura. Faptul ca au aceasta varianta care ii scuteste de aglomeratia din mijloacele de transport in comun sau de cea din traficul rutier reprezinta pentru viitorii angajati, dar si pentru cei actuali, un plus adesea luat in considerare.

2. Reduceri la abonamentele la sala

Prin acest beneficiu, angajatorul vrea sa demonstreze ca ii pasa de angajatul sau dincolo de statutul profesional si ca sanatatea fizica si psihica a acestuia este foarte importanta. Un angajat cu mintea si corpul relaxate si destinse poate reprezenta o resursa umana mai productiva, cu un nivel de organizare mai ridicat si cu un parcurs profesional mai bun. Exercitiile fizice relaxeaza atat mintea, cat si corpul si sunt foarte utile mai ales pentru cineva care petrece mult timp pe scaun si in fata unui calculator. Acordarea de reduceri pentru abonamentele la sala arata interesul firmei fata de nevoile angajatilor si fata de bunastarea lor. Pe cealalta parte, angajatii se bucura ca pot „profita” de aceasta ocazie pentru a-si imbunatati conditia fizica.

Sursa foto: pexels.com

3. Acces gratuit la carti diverse

O firma are, printre altele, scopul ca angajatii ei sa evolueze pentru ca, prin ei, sa se dezvolte si ea insasi. Pentru aceasta, multe dintre companii pun la dispozitia angajatilor carti din diferite domenii, de la fictiune si carti din domeniul de activitate, pana la unele de dezvoltare personala. Daca in cladirea firmei exista un spatiu special cu carti, acesta este creat, de obicei, pentru cei care vor sa rasfoiasca pagini in timpul pauzei de masa. Ceilalti pot lua acasa exemplare din biblioteca firmei, pe care sa le citeasca pe drum sau seara inainte de culcare. Astfel, angajatul nu intra intr-o rutina zilnica din cauza locului de munca si simte ca se dezvolta nu doar profesional, ci si personal. Metoda ajuta ca angajatii sa isi diversifice activitatile de la birou, astfel incat sa poata da randament maxim in sarcinile pe care le au.

4. Posibilitatea lucrului de acasa

Acum cativa ani, acest lucru parea imposibil, dar dezvoltarea tehnologiei si aparitia numeroaselor aplicatii si platforme prin care oamenii comunica intre ei au facut ca lucrul de acasa sa devina realitate. Cei mai multi dintre angajatori accepta ca, uneori, angajatii sa isi indeplineasca indatoririle pentru o anumita zi fara sa se deplaseze la birou. In general, cei care lucreaza apeleaza la aceasta metoda atunci cand au o problema care ii tine ocupati o mare parte din zi sau cand au copii si nu au pe nimeni in grija caruia sa ii lase. Acest avantaj este unul foarte important pentru cei care isi cauta un loc de munca, deoarece multi dintre ei, mai ales cei tineri, sunt reticenti cand vine vorba despre programul fix si inflexibil de la serviciu. Desigur, lucrul de acasa nu poate fi aplicat in orice domeniu de activitate.