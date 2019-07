Antibioticele pot creste vulnerabilitatea in fata gripei si pot agrava simptomele acesteia, conform rezultatelor unui studiu publicat de un institut de cercetare din Marea Britanie, citat marti de Press Association.



Mecanismele naturale de aparare contra gripei prezente la nivelul plamanilor au devenit mai fragile la soarecii de laborator cu o flora bacteriana intestinala sanatoasa carora li s-au administrat antibiotice inainte de a fi infectati cu virusul gripal, potrivit unui studiu efectuat la Institutul Francis Crick.

Cercetatorii au descoperit ca genele antivirale prezente in mucoasa plamanilor sunt mentinute active prin semnalele primite de la flora intestinala sanatoasa si alcatuiesc astfel prima linie de aparare contra gripei.

Doar o treime dintre soarecii de laborator au supravietuit dupa ce li s-au administrat antibiotice si apoi au fost infectati cu virusul gripal. Prin comparatie, 80% dintre rozatoarele care nu au primit antibiotice inainte de a fi infectati au supravietuit.

La doua zile dupa infectare, soarecii care au primit antibiotice prezentau o cantitate de cinci ori mai mare de virusuri in plamani, se arata in studiul publicat in Cell Reports. Ca urmare, raspunsul imunitar a fost mai intens si mai daunator conducand la manifestarea unui numar mai mare de simptome severe, scrie Agerpres.

''Am descoperit ca antibioticele pot sterge rezistenta timpurie la gripa, fapt ce adauga noi dovezi conform carora acestea nu ar trebui administrate sau prescrise cu usurinta'', a atras atentia doctor Andreas Wack, conducatorul studiului.

''Pe langa faptul ca utilizarea inadecvata a antibioticelor favorizeaza rezistenta la acestea si distruge flora bacteriana utila, vulnerabilitatea in fata virusurilor creste. Acest lucru ar putea fi relevant nu doar in cazul oamenilor ci si al animalelor, numeroase ferme la nivel mondial obisnuind sa utilizeze antibiotice in scop profilactic'', a adaugat cercetatorul.

Oamenii de stiinta au descoperit ca celulele mucoasei pulmonare sunt mai importante decat celulele sistemului imunitar in ceea ce priveste rezistenta la gripa, in stadiile incipiente ale infectiei. ''Ele sunt singurul loc in care virusul se poate multiplica, de aceea reprezinta principalul camp de batalie in lupta contra gripei. Flora intestinala transmite un semnal ce mentine in alerta celulele din mucoasa care captuseste plamanii, prevenindu-se astfel multiplicarea rapida a virusului'', au notat cercetatorii.