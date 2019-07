Fiul fostei disidente Doina Cornea, Leontin Iuhasz, a anuntat infiintarea unei fundatii care sa poarte numele mamei sale, pentru a-i pastra vie memoria si pentru conserva intreaga opera.



"Pentru pastrarea vie a memoriei Doinei Cornea, pentru cunoasterea si promovarea ideilor pe care le-a promovat, in calitate de unic copil ramas in viata al acesteia, initiez procedurile pentru crearea Fundatiei Doina Cornea. Doresc, in spiritul mamei mele, ca aceasta fundatie sa uneasca si nu sa dezbine, sa aduca iubire si nu ura in societatea romaneasca. Scopul Fundatiei Doina Cornea este pastrarea vie a memoriei doamnei Doina Cornea, inventarierea, arhivarea, conservarea si punerea in valoare a intregii opere si a tuturor documentelor ramase la plecarea acesteia, inclusiv cele ale fiicei acesteia, Ariadna Combes, realizarea de actiuni educative in spiritul doamnei Doina Cornea, realizarea de acte de caritate", a scris Leontin Iuhasz, intr-o postare pe Facebook.

Leontin Iuhasz a explicat ca a invitat principalele institutii ale Statului Roman sa se alature proiectului sau, dar a cerut sprijinul tuturor celor care cred ca spiritul Doinei Cornea trebuie sa dainuie, sens in care a deschis doua conturi colectoare pentru strangerea sumei necesare infiintarii unei fundatii, respectiv 100 salarii minime pe economie, adica putin peste 200.000 lei.

"Fundatia va face periodic rapoarte publice privind cheltuirea banilor si realizarea obiectivelor", a mai spus fiul fostei disidente.

Doina Cornea a murit in 4 mai 2018 la locuinta sa din Cluj-Napoca, la varsta de 89 de ani.