Mai multe masini de politie au ars in urma incendiului care a avut loc in curtea Sectiei 5 de Politie Constanta, dupa ce focul a izbucnit initial la un microbuz.



Potrivit reprezentantilor institutiei, masinile erau scoase din uz, transmite Mediafax, citat de Hotnews.ro.

Se pare ca incendiul a pornit de la un microbuz, cel mai probabil din cauza unei brichete care, stand la soare, a explodat, potrivit publicatiei locale Replica.

In urma incendiului, a ars in totalitate microbuzul, o autoutilitara, in proportie de 70% si cinci autoturisme, in cazul lor gradul de distrugere variind intre 15 si 70 la suta. De asemenea, a ars si masina unui localnic, in proportie de 40 la suta.

Incendiul a fost anuntat tarziu, motiv pentru care focul s-a extins rapid de la o masina la alta, acestea fiind parcate la distante mici una fata de cealalta.

Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca focul a fost sau nu o actiune intentionata.