Patru tineri au murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un tir parcat, in localitatea Bistricioara, judetul Neamt.



"Un autoturism a intrat sub un TIR. Primele informatii aratau ca sunt patru persoane incarcerate. Victimele au fost scoase, dar din pacate a fost declarat decesul pentru toate patru", au transmis reprezentantii ISU Neamt, conform Mediafax, citat de Stiripesurse.ro. Este vorba de trei tineri in varsta de 20 de ani si unul de 18 ani, care locuiau in localitatea Bistricioara. Din primele informatii, masina in care se aflau a intrat intr-un tir parcat.

