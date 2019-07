Inspectia Judiciara a anuntat marti, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, ca directia de inspectie pentru procurori a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului maria Piturca de la Parchetul Curtii de Apel Craiova.

Inspectorii judiciari o acuza pe procuroare de "manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu" si de "exercitare a functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni”.

De asemenea, inspectorii au inaintat Sectiei pentru procurori in materie disciplinara propunerea de suspendare din functie a procurorului pana la finalizarea procedurii disciplinare.

Procurorul Maria Piturca de la Parchetul Curtii de Apel Craiova a participat la preluarea fetitei de 8 ani din casa fostei asistente maternale din Baia de Arama care a avut-o in grija, iar pe imaginile filmate de familia asistentei maternale se poate vedea cum copila tipa si incearca sa scape de procuroare, care la un moment dat o ia in brate pentru a o duce la masina.

"Nu am tras de copil. Am incercat sa nu apas, sa nu... Am incercat sa-l iau in brate. Am reusit sa o iau in brate si am dus-o in brate la tata. Nu s-a mai filmat. Si ea va fi oricum examinata fizic si vom vedea daca are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a inceta starea de detinere ilegala a acestui copil”, spunea Maria Piturca, in apararea sa.