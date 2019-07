Managerul Teatrului National Bucuresti, Ion Caramitru, a declarat marti, la finalul unei intalniri avute cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Culturii, Daniel Breaz, ca a prezentat situatia bugetara a institutiei pe care o conduce, adaugand ca "a fost de ajuns" sa spuna despre lipsa de buget ca sa fie amenintat cu Corpul de control al ministrului, "ca si cum trimite Inchizitia".



"A fost de ajuns sa spun despre lipsa de buget, ca sa fiu amenintat cu Corpul de control al ministrului. Asa ceva este inadmisibil. Toata presa este plina de faptul ca Ion Caramitru va fi anchetat cu Corpul de control, ca si cum pana acum n-as mai fi fost anchetat in fiecare an de Curtea de Conturi, de rapoartele care se fac de fiecare institutie catre Ministerul Culturii. Luna de luna se fac deschideri, se explica pe ce se cheltuieste, contractele sunt verificate. Nu exista niciun fel de posibilitate. Sa vrei sa faci ceva ilegal si nu poti. Iar amenintarea publica... N-avea decat sa trimita Corpul de Control fara sa anunte public, ca si cum trimite Inchizitia sa verifice anumite incorectitudini de tip religios", a declarat directorul TNB, potrvit Agerpres.

El a sustinut ca, de fapt, s-a cerut trimiterea Corpului de control "de catre un grup de cetateni", comparand situatia cu ce se intampla inainte de 1989.

"Ni s-a spus ca s-a cerut din teatru de la un grup de oameni sa trimita Corpul de Control. Este inexact. In memoriul pe care l-au trimis actorii nu se face asemenea referire. Am spus in sedinta ca ceea ce se intampla este ca inainte de 89. La sesizarea unui grup de tovarasi se face control la institutia respectiva si se gaseste tovarasul director a fi vinovat de ceva. Pentru ca grupul de tovarasi reprezinta poporul", a spus Caramitru.

Intrebat despre afirmatia ministrului Culturii conform careia salariile in TNB au crescut de trei ori si ca nu stie cum au fost cheltuiti banii, Ion Caramitru a aratat ca "este vorba de un alt capitol de cheltuieli".

Caramitru: S-au scazut bugetele de la capitolul bunuri si servicii, unde se fac plati

"Faceti diferenta. Este vorba de bugetul venit pentru salarii si aici este un capitol separat unde s-au scazut bugetele de la capitolul bunuri si servicii, unde se fac plati pentru tot ce inseamna functionarea institutiei noastre - de la plata facturilor de lumina, curent si energie (...), pana la contractele cu firmele de mentenanta, cu artistii care lucreaza in contract - regizor, scenograf si asa mai departe. In cazul nostru, al TNB, cu Agentia de forta de munca, pentru ca nu avem posturi si din februarie tot pistonam la Ministerul Culturii sa ne dea posturi, cu agentia cu care am angajat 54 de oameni. Daca primim posturile corespunzator acestor eliberari sau banii care ne-au fost luati, putem sa-i aducem inapoi. Concediul nostru in institutie e scurt, noi trebuie sa redeschidem stagiunile in septembrie. (...) Dar nu putem lucra. (Bugetul - n.r.) a crescut cu 4 milioane (de lei - n.r.) la cheltuieli de personal, deci la salarii, si a scazut cu 2 milioane fata de anul trecut la bunuri si servicii. Si s-au mai marit cu un milion veniturile proprii. Cu alte cuvinte - iti dau mai putini bani, dar poti sa vinzi mai multe bilete", a mentionat managerul TNB.

O delegatie de directori din institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii a fost primita marti, la Palatul Victoria, de catre premierul Viorica Dancila, la discutii fiind prezent ministrul Culturii, Daniel Breaz.

Din delegatie au facut parte: Ion Caramitru - Manager General al Teatrului National 'I.L. Caragiale' din Bucuresti, Andrei Dimitriu - Director General al Filarmonicii "George Enescu", Bianca Ionescu - Manager al Teatrului National de Opereta si Musical "Ion Dacian" si Calin Dan - Manager General al Muzeului National de Arta Contemporana, potrivit site-ului TNB.

Discutiile au avut loc in urma apelului lansat de mai multe institutii de cultura din Romania, in urma reducerii bugetelor, fapt care a dus la blocarea partiala a activitatii acestora, dar si la concedierea unor colaboratori.