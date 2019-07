Monitorul este, cu siguranta, unul dintre cele mai importante componente din intreg ansamblul pentru o experienta de gaming deosebit. Asa ca in continuare avem cateva recomandari de monitoare gaming, care sunt bune nu doar la jocuri, dar si pentru productivitate.



Vara este aici, ceea ce inseamna si mai mult timp pentru gaming. Daca vrei sa faci ca jocurile pe PC sa arate si sa mearga la capacitatea maxima, vei avea nevoie de un monitor. Vezi in continuare o lista cu cinci monitoare de gaming, care sunt bune nu doar la jocuri, dar si pentru multitasking.

Monitoare pentru gaming curbate

Monitorul curbat de la Samsung are 24 de inci, reda foarte bine culorile, are un contrast ridicat, iar meniul este. Ecranul de 1800R creeaza un camp vizual mai larg si imbunatateste perceptia adancimii. Astfel, fie ca este vorba de un film online, un show TV preferat sau un joc, ecranul curbat de la Samsung va reda mai bine continutul multimedia. Tehnologia Flicker Free de la Samsung permite un timp mai indelungat de joc sau lucru, in conditii de confort sporit.

Monitorul are acum o reducere de 41% si poate fi comandat aici.

Un alt monitor curbat din aceasta serie de monitoare de gaming este cel de la AOC. Dimensiunea diagonalei este de 23,6 inci. Monitorul are un timp de raspuns de 1ms al unui pixel, ceea ce inseamna viteza fara intreruperi pentru o experienta de gaming imbunatatita. Tehnologia AMD FreeSync este o caracteristica ce ofera un refresh rate dinamic, care este implementat prin panouri externe si incorporate tip DisplayPort. Cu o rata de refresh de doua ori mai mare decat un monitor normal, puteti uita de momentele cand un inamic aparea din senin in diferite puncte ale ecranului facand mai dificila tintirea acestuia. Il puteti cumpara de aici.

Monitor pentru gaming si multitasking

Acest monitor Dell are cea mai mare dimensiune dintre recomandarile noastre cu monitoare de gaming. Ecranul are o diagonala de 27 de inci, cu rezolutie Full HD, la un raport de 1920x1080. Indiferent de locul unde stai, culorile consistente se pot vedea chiar si la un unghi de 178 / 178 de grade Ultrawide, imaginea fiind excelenta si pentru filme, nu doar pentru gaming. La fel ca monitorul de gaming de la LG, acesta permite scindarea ecranului in care pot fi vizualizate pentru multe ferestre, dispozitivul fiind excelent pentru multitasking. Il gasiti aici.

Monitor de gaming si productivitate

Acest monitor LG cu diagonala de 25 de inci, la o calitate UltraWide, este mai mult decat suficient pentru orice activitate, fie ca este vorba de gaming, filme sau editare foto/ video. Dispozitivul se comporta bine, avand mai multe moduri de redare a culorilor si a ambiantei, lucru care te ajuta atunci cand ai de citit un text mai lung, atunci urmaresti un film sau te joci. Ecranul este mat si nu se reflecta prea multa lumina in el. Multitasking-ul devine mai usor datorita modurilor Screen Split si Picture-in-Picture, care imparte dispozitivul in mai multe ecrane. Monitorul poate fi cumparat de aici.

Monitor de gaming de la Asus

Monitorul de gaming Asus injumatateste efectele de imagini incetosate pentru a oferi o diferenta vizuala considerabila a miscarilor rapide si claritate mediului virtual al jocurilor. Modelul VG248QE dispune de un design ergonomic, care permite ajustarea pe verticala, orizontala, lateral, fata si spate, oferind utilizatorilor o experienta de vizionare foarte confortabila. Este compatibil cu setul NVIDIA 3D Vision 2, putand fi conectat intr-o configuratie de trei monitoare Full HD pentru o experienta 3D cat mai realista in jocuri. Monitorul de gaming poate fi cumparat de aici.