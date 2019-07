Un adolescent premiant in varsta de 18 ani, care se pregatea de examenul de bacalaureat, a fost gasit spanzurat la marginea orasului Petrila. Prietenii sustin ca a fot batjocorit pana nu a mai putut indura.



George Costache s-a spanzurat de creanga unui copac cu o seara inainte de a sustine prima proba la BAC.

In momentul in care a afot gasit purta un tricou cu mesajul "The Walking Dead".

Tanarul provenea dintr-o familie modesa si era umilit de alti adolescenti, avand porecla de "Zombie".

"Pentru ca ai fost batjocorit pana n-ai mai putut indura: ti-au zis Zombi. Asa ca ai decis sa pui capat, agatandu-te si lasand in urma, in mod ironic, un mesaj pentru cei care te-au ranit. Nici nu pot sa imi imaginez ce ai simtit si imi pare asa rau ca in ultimul timp n-am mai fost asa apropiati. Stiu ca n-o sa vezi niciodata asta, dar e cel mai mic lucru pe care pot sa-l fac pentru tine. Sa-i incurajez pe altii sa fie buni cu cei din jur, ca alt suflet sa nu simta ce ai simtit tu. De aceea vreau sa va rog si sa va incurajez sa fiti buni si plini de compasiune si de dragoste fata de cei din jurul vostru, pentru ca niciodata nu stiti prin ce trec si ce simt ei. Nu merita sa faci un om sa sufere, sa-l ranesti. Pentru ca oamenii sunt printre cele mai frumoase lucruri din lumea aceasta. Si nici un suflet nu merita sa sufere atat de mult incat sa isi doreasca sa isi ia viata", se arata in mesajul unei foste prietene a adolescentului, conform ziarului local Gazeta de dimineata, citeaza adevarul.ro.

George Costache era absolvent al Grupului Scolar "Constantin Brancusi", avand o medie generala peste 9.