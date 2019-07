Promovarea pe job mai bun la locul de munca este un obiectiv pe care toti angajatii il au. Ofera un salariu mai bun, un statut mai bun, avantaje, si, in special, oportunitatea de a-ti pune ideile in aplicare si de a conduce o echipa asa cum tu crezi ca ar trebui. Desigur, un job mai bun si o pozitie mai inalta pe scara ierarhica a unei firme vin la pachet cu responsabilitati mai mari si obligatia de a raspunde pentru rezultate mult mai ambitioase.



Totusi, modul in care reusesti sa-ti convingi superiorul direct ca meriti o promovare tine in cea mai mare parte de tine. Asa cum arata un studiu publicat de Bureau of Labor din Statele Unite ale Americii, cele mai mari sanse de promovare in cadrul unei firme le ai in primii doi-cinci ani de activitate acolo. De asemenea, acelasi raport mai arata faptul ca persoanele care au participat la cursuri de specializare au de doua ori mai multe sanse de a fi promovate la job.

Ce trebuie sa iei mereu in calcul atunci cand urmaresti o avansare in cariera:

1. Ca ai experienta necesara

Atunci cand vine vorba despre experienta, nu trebuie sa te concentrezi exclusiv pe cea acumulata in interiorul organizatiei pe care o reprezinti, ci mai degraba a experientei in domeniul pentru care lucrezi. Experienta este un prim factor care va conta enorm in promovarea unui angajat, a unui partener sau colaborator, indiferent de nivelul la care discutam, chiar si atunci cand vorbim despre oameni de afaceri sau antreprenori. Acesta este si cazul lui Liviu Tudor, presedintele si fondatorul Patronatului Proprietarilor de Cladiri din Romania, cu experienta de peste 25 de ani in domeniul afacerilor, care a fost numit Vice-Presedintele Comitetului Director al European Property Federation, cea mai reprezentativa asociatie de proprietari de bunuri imobiliare, cu o valoare totala de 1,5 de trilioane de euro. Chiar si intr-un astfel de context, experienta face diferenta, te poate ajuta sa iei decizii mai inspirate si sa aduci plusvaloare in compania ta.

2. Ca aptitudinile tale sunt la zi

In ultimul deceniu, tehnologia a avansat enorm, multe companii si industrii au trecut printr-o reinventare a activitatii pe baza transformarii digitale, iar meseriile au suferit modificari care nu au fost anticipate in niciun moment. Pastrarea aptitudinilor tale in domeniu la zi este un criteriu care va face rapid diferenta intre un angajat cu experienta, dar rupt de noutatile de pe piata, si un contracanditat fara mare experienta, insa foarte bine ancorat in mediul inconjurator digital.

3. Ca poti gandi in perspectiva

Un element cheie care poate asigura un viitor oricarei afaceri este viziunea. Fara acest lucru, esecul va fi mereu o posibilitate pentru tine, echipa pe care o conduci si activitatea dezvoltata in cadrul firmei. Chiar si atunci cand abilitatile nu sunt extraordinare, viziunea poate fi principalul criteriu pe baza caruia poti obtine o promovare in functie.

4. Ca esti destul de implicat in activitatea firmei pentru care lucrezi

O promovare inseamna un gest de incredere si de recunostinta pentru ceea ce poti face intr-o firma. Aceste lucruri vin si pe baza implicarii de care ai dat dovada in toata perioada petrecuta acolo. Implicarea la job nu inseamna sa lucrezi fara oprire, ci sa fii capabil si interesat sa gasesti solutii utile chiar si acolo unde fisa postului nu specifica nimic.

5. Ca poti fi un lider

Sunt foarte putine acele joburi de conducere in care trebuie sa lucrezi de unul singur, iar colaborarea cu alte persoane este limitata. De cele mai multe ori, promovarea ta vine la pachet si cu responsabilitatea de a conduce o echipa. Asta inseamna sa stii sa evaluezi oamenii din subordine, sa fii alaturi de ei, sa ii faci sa se simta respectati si apreciati, precum si sa te vada ca un lider adevarat, pentru a te putea urma.