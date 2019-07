Pana la ora 23:00, "in cea mai mare parte a Moldovei, in Maramures, nordul Crisanei si local in Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari temporar puternice ale vantului, vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp", se arata in atentionarea cod galben.

Vizate sunt judetele Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Hunedoara, Neamt, Bacau, Botosani, Iasi si Vaslui.

Informare meteo de canicula

"Marti vremea va fi caniculara si disconfortul termic accentuat in cea mai mare parte a tarii, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar in zonele de campie si podis se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 35...37 de grade.

Gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere, indeosebi dupa-amiaza si in prima parte a noptii in nordul, nord-estul si local in centrul tarii, unde vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp.

Miercuri, 03 iulie, manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata se vor semnala dupa-amiaza si noaptea, la inceput in nord-est si in centru, precum si in zonele montane si submontane, apoi cu precadere in sud si sud-est.

In regiunile sudice, in dupa-amiaza zilei de miercuri, va persista vremea calduroasa, izolat caniculara in Lunca Dunarii si disconfortul termic se va mentine accentuat", potrivit meteorologilor.