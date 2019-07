O fetita a fost filmata in timp ce hraneste de aproape un urs, in zona Molivisu de pe Transfagarasan, in judetul Arges.



Conform ZiarulProfit.ro, fata este insotita de un alt copil, iar imaginile filmate de o alta persoana, din apropiere, ar fi fost facute in 30 iunie, in zona Molivisu, de pe Transfagarasan, in judetul Arges.

In imagini se vede cum fetita hraneste un urs de aproape, oferindu-i cu mana bucati de mancare, pe care animalul le ia linistit.

Filmuletul a fost criticat pe internet, comentatorii acuzandu-i pe parinti de "inconstienta", scrie News.ro.

Recomandarile salvatorilor montani

"In cazul in care animalul se apropie de dumneavoastra, incercati sa pareti cat mai mari, prin ridicarea bratelor deasupra capului. In niciun caz, nu fugiti! Ursul fuge mult mai repede decat omul, atingand in urcare, circa 25-30 km/h. Prin fuga, instinctul de vanatoare se va activa si atunci va va ataca (...) Faceti-va semnalata prezenta vorbind, pentru ca animalul sa nu fie luat prin surprindere si sa va poata evita. Atentie, zgomotele puternice sau muzica data tare il pot irita, iar mirosul gratarului cu siguranta il va atrage si de la 10 kilometri! Pentru astfel de situatii, salvatorii montani argeseni au in dotare sprayuri cu piper, care insa au fost folosite pana acum doar pe cainii de la stani, care de multe ori sunt chiar asmutiti de catre ciobani", precizeaza Salvamont Arges intr-un comunicat de presa transmis luna trecuta, potrivit Adevarul.ro.