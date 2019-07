Fostul ministru al Apelor si Padurilor Doina Pana sustine ca banuieste pe cineva in dosarul otravirii sale cu mercur.



"M-am intalnit cu procurorul sef adjunct si am cerut, pentru ca dumnealor lucreaza si cu Politia si cu mai multe institutii, o corelare mai buna, astfel incat lucrurile sa avanseze mai repede. (...) Eu am apreciat cum s-a implicat domnul procuror, insa vedeti, cand e vorba de o frauda fiscala sunt documente care raman, poate dura oricat, dar in momentul care este o speta de acest gen, cu tentativa de omor, cu cat se indeparteaza in timp cu atat este mai greu de demonstrat si de aceea am venit sa cer o urgentare", a spui Doina Pana, citata de jurnalul.ro.

Chestionata de un jurnalist daca banuieste pe cineva, raspunsul sau a fost: "Da. Eu banuiesc de mult, dar nu pot sa ma pronunt, pentru ca trebuie sa existe dovezi in sensul asta. Ce pot sa fac este sa spun tot ce stiu".