Traficul rutier a fost extrem de agolmerat luni, dupa ce a fost suspendata circulatia tramvaielor pe linia 41.



In prima zi de luni, de cand a fost suspendata circulatia tramvaiului 41, in Cartierele Crangasi, Drumul Taberei si Militari, statiile de autobuze STB au fost pline ochi, iar autobuzele neincapatoare, informeaza Mediafax.

Circulatia tramvaielor pe linia 41 a fost suspendata pana pe 1 septembrie.

Traseul trece prin trei santiere in care se lucreaza in aceasta perioada: cel de la podul Ciurel, de la Podul Grant si de la o viitoare statie de metrou, in Drumul Taberei.

"Ca oamenii sa nu aiba de suferit, deoarece este una dintre cele mai importante linii de transport din Bucuresti, am hotarat infiintarea a doua linii naveta, 641 si 642. Linia 641 va merge pe traseul tramvaiului 41 pe de-a-ntregul, de la Grivita la Piata Presei Libere, iar 642 va prelua acolo unde este cel mai aglomerat dimineata si seara, adica in zona Drumul Taberei, Crangasi. Prima linie, 641, va avea 30 de autobuze, iar linia 642 va avea 20 de autobuze", a declarat, pentru MEDIAFAX, Andrei Creci, directorul general al Societatii de Transport Bucuresti.