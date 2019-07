In urma unor imagini, devenite virale in mediul online, se constata ca in comuna Seaca de Padure din judetul Dolj se asfalteaza direct pe pamant.



"Cam asa se asfalteaza in Dolj, un singur strat, direct pe pamant. Tine pana la alegeri. Iar, la prima ploaie mai serioasa ori se cojeste, ori o ia la vale cu ploaia... Bani aruncati pe apa sambetei! Dolj. Seaca de Padure. Asfaltare direct pe pamant (fara cele 4 straturi...). Teoretic, dezvoltare locala din bani publici. Practic, la o luna de la darea in folosinta o sa fie impracticabil, numai gropi . Asta e guvernarea PSD", se arata pe pagina de Facebook "Autostrada Sudului".

