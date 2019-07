O tanara in varsta de 19 ani, din Mangalia, care s-a inecat in urma cu o saptamana in mare, in zona plajei din 2 Mai, a fost gasita fara viata, in aceasta dimineata, pe plaja din Vama Veche.





Tanara, pe nume Ioana Madalina Banu, a disparut saptamana trecuta, dupa ce a intrat in mare, pe plaja din 2 Mai. Politistii i-au gasit hainele si telefonul pe nisip, iar in aceasta dimineata, in jurul orei 06.00, au descoperit si trupul neinsufletit al fetei, in zona 'Baldachine' de pe plaja Vama Veche, scrie observator.tv. Potrivit unor surse, anchetatorii nu au descoperit urme de violenta pe trupul fetei, iar ipoteza de ancheta luata in calcul este o posibila sinucidere. Trupul neinsufletit al fetei a fost transportat la morga pentru efectuarea unei necropsii, expertiza care va stabili cauza exacta a mortii.

