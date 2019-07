Nu este usor sa ai un magazin. Agitatia, aglomeratia si sarcinile numeroase sunt un indiciu ca magazinul incepe sa aiba succes, insa acestea iti pot afecta concentrarea si planificarea corecta pe termen mediu si lung.





Intr-un magazin, este usor sa devii prins cu sarcinile curente si sa amani lucrurile care nu sunt esentiale. Multe dintre ele sunt mai importante decat par la prima vedere, si, atunci cand nu te ocupi corespunzator de ele, iti pot afecta afacerea si imaginea pe termen lung.

Iata cateva aspecte pe care e bine sa le pastrezi in vedere, oricat de ocupat te tine magazinul tau:

1. Aprovizionarea suficienta

Pe langa stocul de produse, trebuie sa te asiguri ca angajatii au toate lucrurile necesare pentru a desfasura fara intrerupere activitatea magazinului. Spre exemplu, daca nu comanzi suficiente role de etichete autocolante, unele produse vor ramane fara eticheta pana cumperi o noua rola, ceea ce inseamna ca nu ai cum sa le vinzi. La fel de grav este atunci cand vanzatoarea ramane fara role la casa de marcat sau fara pungi pentru cumparaturile clientilor. In plus, asigura-te ca vanzatoarea poate oferi rest clientilor in orice moment, pentru a evita situatiile stanjenitoare.

2. Prevederile legislative

Legile care privesc activitatile unui magazin se pot dovedi numeroase, stufoase si chiar dificil de interpretat. Diversitatea lor se poate dovedi de asemenea o problema, in special atunci cand proprietarul unui magazin nu ajunge sa le cunoasca si, prin urmare, omite sa le aplice.

De la prevederi in domeniul comercial si fiscale, la cele care privesc angajarile, asigura-te ca ai o buna cunoastere a legislatiei si ca nu iti scapa din vedere regulile mai putin cunoscute. Spre exemplu, daca ai un magazin spatios care are nevoie de o echipa numeroasa, e bine sa stii ca, pe langa contractul de munca individual, exista si cel colectiv, obligatoriu pentru firmele cu peste 21 de angajati. Sprijinul unui specialist se poate dovedi esential atunci cand nu ai timp sa te informezi temeinic de unul singur.

3. Viziunea si misiunea afacerii

Misiunea magazinului tau poate fi de a aduce clientilor oferte cat mai convenabile, produse de o calitate cat mai buna sau produse rare, greu de gasit. Orice iti propui sa obtii, este important sa identifici viziunea care sta la baza magazinului tau. In caz contrar, poti avea dificultati in mentinerea unei strategii coerente pentru afacere si crearea unei imagini puternice pentru magazin.

4. Experienta clientului

Atunci cand detii un magazin, este usor sa te concentrezi pe produse, in loc de client. Este important sa stii ce vinzi si cat vinzi, insa e o mare greseala sa uiti de client, transformandu-l intr-un numar, potrivit Design Hill. Decizia clientului de a reveni in magazinul tau nu are la baza doar produsele si pretul acestora, ci intreaga sa experienta din magazin: cum s-a simtit in acest spatiu, cum a comunicat cu personalul din magazin si cat de usor i-a fost sa gaseasca lucrurile de care avea nevoie. Periodic, e benefic sa privesti magazinul din perspectiva clientului si sa il imbunatatesti pe baza feedback-ului primit.

5. Adaptarea la schimbari

Ce a avut succes ieri nu va avea neaparat succes si maine. Daca ai un magazin de multa vreme, vechiul mod de a face ceva nu e neaparat cel mai bun. Reticenta fata de schimbare a fost motivul ruinarii multor afaceri.

Pe masura ce trece timpul, clientii se schimba. Acestia au noi preferinte si noi nevoi, la care un magazin trebuie sa se adapteze pentru a ramane relevant. Prin urmare, cunoasterea clientului nu trebuie ignorata, fiind o parte esentiala din succesul unui magazin pe termen lung.