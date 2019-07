"Pe parcursul zilei de luni, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, local caniculara dupa-amiaza in Moldova, in zonele de campie din Crisana, Banat, Oltenia si Muntenia, in sud-vestul si centrul Transilvaniei si in partea continentala a Dobrogei, unde temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 34 si 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat si indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau depasi usor pragul critic de 80 de unitati.

Marti vremea va fi caniculara si disconfortul termic accentuat in cea mai mare parte a tarii, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar in zonele de campie si podis se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 35...37 de grade.

Instabilitatea atmosferica se va accentua incepand din dupa-amiaza zilei de marti la inceput in regiunile nordice, iar apoi (miercuri 3 iulie si joi 4 iulie) si in restul teritoriului, iar vremea se va racori", arata meteorologii.