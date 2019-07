Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a precizat ca va exista o crestere a salariilor pe toata linia, iar salariul minim va fi raportat la salariul mediu brut pe economie.



"Una dintre cele mai importante masuri de guvernare anuntate de doamna prim-ministru Viorica Dancila in cadrul Congresului PSD este raportarea salariului minim la valoarea castigului salarial mediu brut pe economie.

Mai simplu spus, cand cresc salariile pe toata economia, atunci obligatoriu va creste si salariul minim, care va fi 50% din media castigului salarial brut din Romania.

Pentru salariatii cu studii superioare acest procent va fi 60%. Masura se va aplica chiar din acest an, de la 1 decembrie.

In acest fel, avem garantia ca nimeni nu este lasat in urma si ca beneficiile cresterii economice se vor regasi in buzunarele tuturor romanilor.

Este o masura social-democrata 100%", a scris Mihai Fifor pe Facebook.