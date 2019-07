Gabriel Oprea a lansat, duminica, Uniunea Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul”, eveniment care a avut loc la Cercul Militar National.



"Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" este o asociatie profesionala, deci nu are caracter politic, formata din militari, politisti, politisti de frontiera, pompieri, jandarmi, atat in rezerva cat si in activitate si este prima asociatie de acest fel. Principiile fundamentale dupa care functioneaza Uniunea sunt: democratie, interes national, respectarea drepturilor omului, respect fata de lege, unitate de actiune, loialitate si disciplina, onoare si demnitate.

Am format Uniunea Militarilor si Politistilor Mihai Viteazul pentru ca fiecare militar, politist, politist de frontiera, jandarm, pompier sa aiba o voce puternica si sa se poata reprezenta in mod direct.

De asemenea, Uniunea va acorda sprijin moral si material, precum si consiliere psihologica si juridica, prin persoane atestate legal, membrilor sai aflati in situatii deosebite. Vom initia demersuri pentru imbunatatirea asistentei medicale si a conditiilor de viata membrilor si familiilor acestora", a declarat, duminica, Gabriel Oprea, potrivit Mediafax.