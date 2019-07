Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anuntat, duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca va trimite Corpul de control la Teatrul National din Bucuresti.

"Cu siguranta o sa fac un control la teatru si asta nu trebuie privita ca o razbunare pentru ceea ce se intampla, dar pur si simplu vreau sa vad exact cum se cheltuiesc fondurile. Nu mi se pare normal sa iesi in presa si sa dezinformezi. Am auzit si o parte din informatiile facute de dumneavoastra, legate de a da afara 54 de persoane din TNB. E vorba de o firma care colaboreaza cu TNB, care are un anumit contract de prestari servicii cu TNB, o firma care nu stiu de ce a fost candva angajata, cand TNB ar fi avut astfel de angajati care ar fi putut sa desfasoare activitati.

Bugetul TNB e mai mare cu aproape un milion de dolari fata de anul trecut. Eu doar atat am cerut domnului manager, sa cheltuiasca cu responsabilitate banii si sa se gandeasca de cinci ori atunci cand semneaza un contract. E un punct de vedere pe care mi-l sustin. Nu vad de ce TNB trebuie sa vanda biletele la spectacole printr-o firma privata. Am inteles ca sunt printre cele mai mari preturi la bilete din tara, daca facem comparatie cu alte teatre. Nu inteleg de ce actorii fac greva, atata timp cat salariile lor aproape ca au fost triplate", a spus Breaz la Antena 3, citat de News.ro.