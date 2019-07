Patriarhul Daniel a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Retelelor de Socializare in care indeamna la Libertate si responsabilitate in comunicarea digitala, potrivit Basilica.ro

"Mai mult ca oricand, in epoca actuala a comunicarii instantanee, a fluxului incarcat de informatii diverse, a ecranelor care lumineaza cu lumina artificiala, este nevoie de cultivarea discernamantului digital, iar Biserica este chemata sa ghideze credinciosii in acest sens. Consecventa zelului misionar al Sfintilor Apostoli si al Sfintilor Parinti de a transmite iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, Biserica noastra va folosi cu intelepciune (curaj si prudenta) retelele de socializare pentru comunicarea cu omul de astazi", afirma conducatorul BOR.

Majoritatea eparhiilor, parohiilor si manastirilor din cuprinsul Patriarhiei Romane au pagini de Facebook, dar si conturi emergente pe alte retele de socializare si, in plus, retelele de socializare au inceput sa fie utilizate tot mai des de catre preoti pentru pastoratie, in special in diaspora romana, mentioneaza sursa citata.

"Insa, utilizarea acestor retele in lucrarea misionara presupune responsabilitate ecleziala si intelepciune pastorala, deoarece, desi o tehnologie noua ofera noi posibilitati de dezvoltare, totusi ea poate aduce si noi provocari sau pericole in privinta pastrarii valorilor spirituale, culturale si sociale traditionale ale persoanelor si popoarelor. Multitudinea de idei si opinii individuale exprimate liber in spatiul virtual trebuie supusa mereu unei analize critice si selective, potrivit valorilor permanente ale credintei si moralei crestine. In acest sens, Mantuitorul Iisus Hristos ne avertizeaza ca "pentru orice cuvant desert pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteala in ziua Judecatii" (Matei 12, 36). Iar Sfantul Apostol Petru ne indeamna zicand: "Traiti ca oameni liberi, dar nu ca si cum ati avea libertatea drept acoperamant al rautatii" (1 Petru 2, 16). De asemenea, Sfantul Apostol Pavel ne indeamna astfel: "Toate imi sunt ingaduite, dar nu toate imi sunt de folos" (1 Corinteni 6, 12).

In concluzie, indemnam pe toti preotii si credinciosii nostri sa utilizeze cu discernamant si cu masura retelele de socializare in viata lor personala, precum si in activitatile pastorale, misionare sau profesionale, dar sa acorde mai mult timp comuniunii reale (nu virtuale) cu familia, cu parohia si cu frumusetile naturii", se arata in mesaj.