Gheorghe Iova a murit sambata, la Spitalul Municipal din Capitala, unde era internat de sase saptamani in urma unui infarct depistat cu intarziere.

Familia va anunta in zilele urmatoare detaliile privind depunerea scriitorului, scrie Mediafax.

Decesul a survenit "in urma unui stop cardiac, dupa sase saptamani de cand era internat in spital dupa un infarct masiv. In liniste, in pace, senin, a plecat. Joi mi-a spus asa: Doina, mai stai cu mine trei zile, atat, trei zile. Intr-un fel am fost toti pregatiti, a venit intr-un moment tot pe spiritul lui", a spus Doina Iova.

In momentul in care se anunta decesul scriitorului, un grup de scriitori si artisti tocmai juca un meci de fotbal organizat cu scopul de a strange bani in sprijinul autorului aflat in spital.

"«Efectul Iova» asupra literaturii romane postbelice, in varianta sa radical-experimentala si «neo-autenticista», a fost mai important decit s-ar crede. Nu numai opzecistii, ci si unii poeti anteriori (Angela Marinescu) sau ulteriori (Ioan S. Pop, douamiistii) au intrat in raza de influenta a acestui revolutionar al limbajului. Iova era un om si un scriitor liber, rebel, dificil, ciudat, cu un anumit demonism (foarte... uman), care scapa mereu printre degete. Un Iov, in felul lui. In ultimii ani s-a luptat din greu cu o boala care, pina la urma, l-a invins", scrie criticul Paul Cernat.

Gheorghe Iova s-a nascut pe 8 ianuarie 1950 in Gageni de Jos, comuna Vintileanca, azi Sahateni, judetul Buzau. Potrivit propriei afirmatii, oficialitatile au stabilit ca data de nastere pentru el 29 ianuarie. A murit la 29 iunie 2019. A fost cunoscut in calitate de poet, prozator si eseist.