Luna iulie, reprezentativa pentru sezonul estival, este cea mai calduroasa luna a anului, temperatura aerului fiind mai mare decat in iunie, iar gradul de instabilitate mai redus in majoritatea zonelor tarii, conform caracterizarii climatice a lunii iulie, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).



Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2018 la statiile meteorologice din reteaua ANM, temperatura medie lunara multianuala depaseste 22 de grade Celsius in Campia Romana si in Dobrogea, iar in estul si centrul Moldovei, in zonele deluroase ale Olteniei si Munteniei, in Campia Vestica, in dealurile din Banat si Crisana si in Culoarul Muresului valorile au fost cuprinse intre 20 si 22 grade Celsius, scrie Agerpres.

"Valori medii de temperatura cuprinse intre 16 si 18 grade Celsius s-au constatat in Transilvania, Maramures, Bucovina si Subcarpati. In zona montana joasa, dar si in depresiunile intramontane, aceste valori se situeaza intre 12 si 16 grade Celsius. La altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatura sunt intre 8 si 12 grade Celsius si doar pe culmile inalte ale Carpatilor Meridionali, la peste 2.500 de metri altitudine, se inregistreaza temperaturi sub 8 grade Celsius", potrivit ANM.

Temperatura maxima absoluta a lunii iulie este 44,3 grade Celsius, aceasta fiind inregistrata la Calafat, in data de 24 iulie 2007.

In aceeasi zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44 de grade Celsius s-au inregistrat si la statiile meteorologice: Bechet (44,2 grade Celsius), Bailesti si Moldova Veche (44 grade Celsius). De altfel, in a treia decada a lunii iulie 2007, la 57 de statii meteorologice s-au inregistrat valori de temperatura de 40 de grade Celsius.

La polul opus, temperatura minima absoluta a lunii iulie este minus 8 grade Celsius si a fost inregistrata la statia meteorologica Vf. Omu, in data de 6 iulie 1933.

La Bucuresti, minima absoluta a lunii iulie este 7,4 grade Celsius, inregistrata in data de 15 iulie 1993, la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa.

In aceasta luna, valori ale temperaturii minime a aerului sub zero grade Celsius s-au inregistrat doar in zona montana si in depresiuni intramontane.

Specialistii ANM sustin ca in luna iulie asupra partii de sud-est a Europei actioneaza, relativ frecvent, dorsala anticiclonului Azoric, talvegul zonei depresionare din sud-vestul Asiei si, uneori, dorsala anticiclonului Nord-African.

"Ca o consecinta directa a acestor modificari in distributia circulatiei aerului deasupra tarii noastre, valorile medii ale temperaturii lunii iulie inregistreaza o crestere intre 1 si 3 grade Celsius fata de luna iunie", explica specialistii ANM in documentul citat.

Din punct de vedere al precipitatiilor, in luna iulie se inregistreaza o scadere fata de cele din lunile mai si iunie

"Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2018, la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca precipitatiile medii multianuale (1961- 2018) din aceasta luna sunt mai mici de 50 de litri/metru patrat (litri/mp) in estul Dobrogei si al Campiei Romane si in Delta Dunarii. Cantitati de precipitatii cuprinse intre 50 si 75 litri/mp, in medie, se inregistreaza in Campia Romana, Culoarul Muresului, Campia Vestica, dealurile din Banat, in centrul si in sudul Moldovei", arata documentul ANM.

In zonele de deal si podis din nordul Moldovei, Munteniei, Olteniei si in Transilvania, precipitatiile medii multianuale se situeaza in intervalul 75 si 100 litri/mp, iar in zonele subcarpatice si in zonele montane joase, mediile de precipitatii sunt cuprinse intre 100 si 125 litri/mp. In zona montana inalta din Carpatii Meridionali, Occidentali si din nordul Carpatilor Orientali acestea depasesc 125 - 150 litri/mp.

Potrivit documentului ANM, cantitatea maxima absoluta de precipitatii din iulie este 519,1 litri/mp si a fost inregistrata la Stana de Vale, in anul 1980.

La Bucuresti, cantitatea lunara maxima absoluta de precipitatii din iulie este de 221,6 litri/mp, inregistrata la Bucuresti-Baneasa, in anul 1991. In acelasi an s-a inregistrat si maxima absoluta la Bucuresti-Filaret, de 212 litri/mp.

Meteorologii precizeaza ca 1991 a fost un an ploios, fiind pe primul loc in topul celor mai ploiosi ani din perioada 1961-2018. La 50 de statii meteorologice, in anul 1991, s-a inregistrat maxima absoluta a cantitatii totale lunare a statiei din luna iulie. Cantitati lunare mari, maxime absolute ale statiilor au mai fost inregistrate in anii 1969, 1975, 2005 etc.

De asemenea, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, din luna iulie, a fost de 224 litri/mp, fiind inregistrata la Drobeta Turnu Severin, in data de 12 iulie 1999.

La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, din luna iulie, a fost de 109,1 litri/mp si a fost inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa, in data de 15 iulie 1954. In aceeasi zi a fost inregistrata si maxima absoluta de precipitatii in 24 de ore la Bucuresti-Afumati, respectiv 85,7 litri/mp.

Potrivit meteorologilor, anul 1991 a fost caracterizat si de cantitati de precipitatii mari cazute in 24 de ore, la 27 de statii meteorologice inregistrandu-se maxime absolute ale parametrului, acestea fiind peste 45 de litri/mp. Anii 1969, 1975, 2005 s-au remarcat, la fel ca in cazul cantitatilor lunare totale de precipitatii, si prin cantitati de precipitatii mari cazute in 24 de ore