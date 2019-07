Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul comemorarii a 78 de ani de la Pogromul din Iasi, in care subliniaza ca nu trebuie neglijat riscul manifestarilor de ura, antisemitismul, rasismul, nationalismul si extremismul, mentionand ca actiunile de distrugere a unor cimitire evreiesti confirma existenta acestui pericol.

Seful statului a subliniat ca Pogromul din Iasi a fost "un episod tragic si intunecat dintr-un dureros si coplesitor capitol de istorie din trecutul nostru - Holocaustul".

"Acum 78 de ani, pe strazile Iasiului, era in plina desfasurare o campanie diabolica de persecutie, capturare si exterminare a populatiei evreiesti. Lichidarea fizica a evreilor din Capitala Moldovei facea parte dintr-un plan crud si las care i-a vizat, de asemenea, pe evreii din Basarabia si Bucovina. Pe strazile si in imprejurimile vechiului targ pasnic si linistit a avut loc un macel de o brutalitate greu de imaginat pentru o societate moderna: pe trotuare, in spatii deschise, in incinta unor institutii publice, in "trenurile mortii" si-au dat ultima suflare multi dintre cei care astazi se odihnesc in Cimitirul Evreiesc din Iasi. Din acel infern al oamenilor - dintre care nu au lipsit batrani, femei si copii - renegati de statul care trebuia sa-i protejeze, o parte au reusit sa supravietuiasca si au devenit peste timp marturisitorii acelor orori, iar mostenirea lor ramane pe veci, prin amintire, in constiinta noastra colectiva", afirma Iohannis, potrivit Agerpres.

Iohannis: In prezent exista libertatea de a vorbi liber de ceea ce a insemnat Holocaustul si "nesfarsita tragedie a evreilor europeni"

"Avantajul nepretuit al timpurilor pe care le traim este ca putem vorbi liber si deschis despre ce a insemnat cu adevarat Holocaustul si nesfarsita tragedie a evreilor europeni, putem onora victimele dand glas memoriei lor si putem restabili adevarul exiland minciuna, interpretarea tendentioasa, banalizarea crimei. Libertatea de a ne exprima gandurile si opiniile, de a povesti si scrie liber, castigata cu pretul sacrificiului suprem acum 30 de ani, trebuie confirmata si convertita insa in actiuni concrete. Este laudabil demersul autoritatilor locale de a amenaja fosta Chestura a Politiei din Iasi ca un spatiu sacru al memoriei evreilor ieseni, unde atatia si-au gasit sfarsitul in zilele pogromului", subliniaza seful statului.

Presedintele arata ca "Romania se schimba si generatiile tinere ofera dovada ca inteleg nevoia de a marturisi adevarul dureros despre propria istorie", adaugand ca va fi in continuare un sustinator al proiectului unui Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului.

"Existenta unui astfel de muzeu in Capitala ar fi o dovada de asumare a responsabilitatii, de afirmare a coeziunii dintre noi si, mai ales, o sursa de speranta ca toleranta si nediscriminarea, care au stat la baza edificiului societatii noastre renascute in 1989, sunt in continuare valori fundamentale", apreciaza seful statului.

De asemenea, presedintele Iohannis atrage atentia ca nu trebuie neglijat riscul ca manifestarile de ura sa-si croiasca drum in societate.

"Riscul ca manifestarile de ura, antisemitismul, rasismul, nationalismul si extremismul sa-si croiasca incet un drum in societatea noastra nu trebuie sa fie neglijat. Actiunile de distrugere a unor cimitire evreiesti care au avut loc recent in Romania confirma existenta acestui pericol. Nu avem voie sa lasam astfel de momente sa umbreasca rezultatele pe care le-am obtinut in ultimele decenii. Din acest motiv, trebuie sa fim fermi si sa actionam energic in lupta impotriva antisemitismului si a intolerantei. Educatia, in spiritul respectului fata de lege si al promovarii si apararii drepturilor fundamentale ale omului, este esentiala. Acesta este cel mai sigur instrument pe care il avem la indemana pentru a obtine si garanta securitatea cetatenilor nostri si siguranta unui viitor prosper pentru generatiile care vor urma", subliniaza Klaus Iohannis.

Romanii isi doresc un parcurs european pentru tara lor

"Majoritatea cetatenilor nostri au aratat cu tarie, pe 26 mai, ca vor sa traiasca intr-o tara in care valorile europene, principiile democratiei si ale statului de drept sunt respectate. In perioada urmatoare, prin Acordul national politic pe care l-am propus, ma astept ca decidentii politici sa respecte, sa sprijine si sa sustina demersurile de consolidare a parcursului european al Romaniei si de intarire a proiectului european. In acest parcurs proeuropean intra fara discutie apararea memoriei Holocaustului si sanctionarea actiunilor extremiste", a adaugat seful statului.

Iohannis a transmis ca toleranta, respectul si solidaritatea sunt elemente esentiale pentru societatea romaneasca contemporana.

"Astazi, cand aducem un pios omagiu victimelor inocente ale pogromului din Iasi, sa ne acceptam si sa ne sprijinim reciproc. Mesajul meu este ca toleranta, respectul si solidaritatea sunt elemente esentiale, definitorii, care stau la baza societatii romanesti contemporane, principii pe care trebuie sa le cultivam si sa le aparam. Doar asa putem mentine pacea sociala si contribui la a pastra nealterata memoria traumatica drept un avertisment ca masacre precum cel de la Iasi nu se vor mai repeta vreodata. Fie ca amintirea victimelor sa ramana vesnic in inimile noastre!", arata presedintele Klaus Iohannis in mesajul privind comemorarea a 78 de ani de la Pogromul din Iasi.