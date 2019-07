Un protest al artistilor este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara in Piata Victoriei, in urma taierilor bugetare de la institutiile de cultura, care au dus si la concedieri.

UPDATE: 20.00 - In jur de 200 de artisti protesteaza in Piata Victoriei.Victor Rebengiuc, Ion Caramitru, Stere Gulea, Mariana Mihut, Mihai Calin, Tudor Chirila s-au alaturat colegilor lor, scrie Adevarul.ro.

Victor Rebengiuc: "Sunt curios sa aflu cine raspunde de faptul ca Romania a ramas fara bani si este nevoita sa faca asemenea reduceri de personal. De ce anume? Unde sunt banii?

Intotdeauna Cultura a fost cea mai oropsita de catre bugetele tarii, intotdeauna a avut sub 1% din PIB.

Sigur ca se poate juca intre 3 perdele si cu o lumanare in fata, se poate juca si asa teatru, dar suntem in Europa, teatrul traieste si el in Europa si in lume in secolul XXI. De ce sa ne intoarcem in secolul XIX?

Sunt impiedicat sa imi fac meseria. Daca ei imi dau afara colegii, noi ce facem acolo?"

Cu bugetele pentru bunuri si servicii taiate, actorii din Capitala au iesit in strada. Acestia spun ca toti colaboratorii - actori, scenaristi sau personal tehnic - vor primi mai putini bani sau chiar vor fi disponibilizati, informeaza Stirileprotv.ro.

UPDATE - Imagini live din Piata Victoriei

"E momentul ca toti: artisti si persoane angajate sau in colaborare cu institutii din mediul cultural din Bucuresti, si nu numai, sa ne strangem intr-un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediati ca umare a taierii bugetului si a intarzierii subventiilor din partea primariei municipiului Bucuresti. Situatia este deosebit de dezastruoasa, cu totii o resimtim direct: onoarii intarziate luni de ziile, proiecte anulate, spectacole tot mai putine, o totala lipsa de siguranta din orice punct de vedere. Foarte curand vom fi trasi raspundere in legatura cu contributiile sociale datorate la stat pentru anul trecut iar noi nu suntem platiti pentru munca depusa anul acesta.

Sa ne mobilizam si sa ne ridicam impreuna, pentru ca uniti putem sa aratam primarilor, ministrilor si premierului Romaniei ca suntem un numar ENORM de persoane afectate si ne cerem dreptul la demnitate. Ne cerem dreptul la remunerarea muncii depuse si de a avea un loc de munca in institutiile pentru care ne-am specializat! Cerem banii care ni se cuvin dupa luni de zile de jucat gratis, cerem deblocrea posturilor, cerem sa existam si sa ne desfasuram activitatea decent, mai bine decat pana acum. Cerem sa nu mai fie pusa la coada cultura, sub orice forme s-ar manifesta ea. Educatie, teatru, cercetare", arata organizatorii protestului, intitulat #Demnitate, potrivit Stiripesurse.ro.

Protestul este anuntat pentru duminica seara, de la ora 18.00.