O femeie a murit, iar alte sapte persoane au fost transportate la spital dupa ce doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc pe E 85, in localitatea Mogosesti Siret, la intersectia cu Hanul Ancutei.



Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al ISU Iasi a declarat pentru Agerpres ca in urma accidentului au fost noua victime, dintre care patru copii. Una dintre victime, o femeie de 78 de ani, a decedat, alte sapte au fost transportate la spital. Una dintre victime a refuzat transportul la spital.

In cea mai grava stare pare a fi un copil de 11 ani, el fiind transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Sf Maria din Iasi. De asemenea, o femeie de 27 de ani, a fost transportata deja de un Echipaj de Prim Ajutor la Spitalul Municipal Pascani.

La fata locului au fost trimise si echipaje de politie care efectueaza cercetari pentru a afla conditiile in care s-a produs accidentul.

"Se pare ca soferul unui autoturism inmatriculat in Neamt nu a acordat prioritate la iesirea de la Hanul Ancutei si a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In momentul impactului, primul autoturism s-a rasturnat. Din cauza impactului, o femeie, trei copii si o batrana au fost proiectati in afara autoturismului, conducatorul auto ramanand prins in interior. Din autoturismul lovit a fost scos soferul, ceilalti pasageri ramanand incarcerati", a declarat Diana Iacob, de la Biroul de presa al IPJ Iasi.