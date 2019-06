Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs sambata dimineata, la ora locala 5:18, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Seismul a avut loc la o adancime de 138,7 de kilometri.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grade Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (39 km), Covasna (49 km), Odobesti (55 km), Buzau (57 km), Slanic-Moldova (58 km).

In acest an, in Romania, cel mai puternic cutremur s-a produs pe 9 ianuarie 2019, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 4,4 pe scara Richter. In 2018, in data de 28 octombrie, a avut loc un seism de 5,8 pe Richter in judetul Buzau, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti