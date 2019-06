Corina Cretu a transmis un mesaj la finalul mandatului de comisar european.



"A fost o onoare pentru mine sa fiu parte a echipei Juncker timp de aproape cinci ani.

Sunt ani de care sunt foarte mandra, ani in care am muncit mult si in care am incercat sa ajut toate Statele Membre ale UE sa atraga fonduri europene pentru propria dezvoltare si pentru a le oferi o viata mai buna tuturor cetatenilor europeni.

Nu as fi putut sa realizez toate aceste lucruri fara sprijinul Cabinetului meu si al echipei de specialisti din DG REGIO.

Privind inapoi, cred ca putem fi mandri de ceea ce am realizat impreuna.

Ma refer, spre exemplu, la Grupul de lucru pentru o mai buna implementare; la Grupul la nivel inalt pentru simplificare, la Initiativa privind regiunile mai putin dezvoltate sau la cea pentru regiunile carbonifere aflate in tranzitie; la masurile speciale pe care le-am luat pentru Grecia, precum si la Agenda Urbana a UE.

Si, desigur, includ aici si propunerea noastra privind bugetul politicii de coeziune si noile regulamente simplificate de folosire a fondurilor europene dupa 2021.

Sunt multumita de toate aceste rezultate bune pe care le-am obtinut impreuna.

De saptamana viitoare ma reintorc in Parlamentul European, urmand sa imi incep mandatul de europarlamentar, castigat in urma votului romanilor din 26 mai 2019, in urma increderii acordate echipei PRO Romania.

Sunt mandra de cei aproape cinci ani in care am fost Comisar European pentru Politica Regionala si privesc cu incredere spre noile provocari din mandatul pe care il incepe saptamana viitoare in cadrul Parlamentului European, din partea PRO Romania.

Le multumesc inca o data tuturor - inclusiv pentru acest moment de suflet, foarte emotionant pentru mine", a transmis Corina Cretu.