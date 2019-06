Tinerii care au nenorocul sa se nasca intr-o zona izolata, saraca sau departe de orice centru urban pleaca din start cu mai putine sanse in viata, a afirmat vineri economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, comentand concluziile unui raport privind starea invatamantului preuniversitar, realizat de Societatea Academica din Romania.



"Cea mai importanta concluzie a studiului mi s-a parut aceea ca localizarea elevilor in zone defavorizate este principalul predictor al performantei scolare si al ratei abandonului scolar. Cu alte cuvinte, daca ai nenorocul sa te nasti intr-o zona izolata sau saraca sau departe de orice centru urban, sansele tale in viata sunt reduse din start. Si aici vorbim de un principiu constitutional, egalitatea de sanse, care merge dincolo de sfera economica si merge in sfera sociala, in zona politica si asa mai departe", a afirmat Valentin Lazea, potrivit Agerpres.

Economistul-sef al BNR a sustinut principiul ca societatea sa nu lase pe niciunul din tinerii elevi sa ramana in urma.

"Dansii vin si cu cateva recomandari pentru a rezolva aceasta problema, a inegalitatii de sanse, spunand ca actualul algoritm de distribuire a banilor de la centru, in functie de numarul elevilor, nu este suficient, ci ca, din contra, ar trebui ca aceia din zonele defavorizate sa primeasca mai multi bani, tocmai pentru a ii incuraja sa isi continue studiile si pentru a descuraja abandonul scolar. (...) Cum bine zic colegii nostri, sa nu lasam pe nimeni in urma dintre tinerii elevi", a cerut Valentin Lazea.

Acesta considera ca educatia are legatura cu toti cei trei factori care influenteaza Produsul Intern Brut - capitalul, forta de munca si productivitatea.

"BNR este profund implicata in problemele societatii romanesti, educatia fiind fara doar si poate una din cele mai importante probleme. Preocuparea noastra, a Bancii Nationale, pentru problematica educatiei, este strans legata de efectele economice ale educatiei. Dupa cum stim, cresterea Produsului Intern Brut implica trei factori: factorul capital, factorul forta de munca si factorul productivitate. Educatia este un ingredient esential pentru fiecare din acesti trei factori si nu putem concepe o societate cu o crestere rapida a PIB daca nu avem o imbunatatire corespunzatoare a educatiei", a apreciat Valentin Lazea.

Unul din 5 tineri intre 24 si 30 de ani nu lucreaza

Reprezentantul Bancii Nationale a amintit ca BNR este implicata inclusiv in redactarea manualelor de Educatie Financiara pentru cursurile scolare.

"De altfel, BNR a actionat pe domeniul sau specific de competenta in ceea ce priveste educatia - adica in educatia financiar-bancara si voi enumera cateva domenii in acest sens - vorbim de programul Academica, desfasurat cu cadrele didactice universitare, vorbim de programul Ziua Portilor Deschise al BNR, desfasurat cu studenti si elevi de liceu, vorbim nu in ultimul rand de manualele de Educatie Financiara pentru optionalul de clasele a III-a si a IV-a, care acum s-a extins, am vazut, si la educatia de scoala primara", a completat Valentin Lazea.

Acesta a amintit ca, in prezent, in Romania unul din cinci tineri cu varsta intre 20 si 34 de ani nu este nici angajat si nici nu urmeaza vreo forma de instruire profesionala.

"Vorbind concret despre rolul educatiei in dezvoltarea economica, ma voi referi la niste informatii recent aparute de la Institutul National de Statistica, care ne arata ca in grupa de varsta 20 - 34 de ani, circa 20 la suta din tinerii in acest interval de varsta, deci o cincime din ei, sau 730.000, nu sunt nici angajati, si nici cuprinsi in vreo forma de invatamant - asa numitul NEET, ce situeaza Romania pe un nedemn de invidiat loc 4 in Europa, vorbesc in sens negativ de loc 4 cu acesti 20% tineri neangajati si necuprinsi intr-o forma de invatamant, si care reprezinta de buna-seama un potential irosit sau sub-utilizat de catre economie. Ganditi-va cat ar putea sa beneficieze economia si Produsul Intern Brut daca acesti 730.000 de tineri ar fi in campul muncii", a afirmat economistul-sef al BNR.