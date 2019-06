"Un gospodar din judetul Suceava vrea sa dea gratis trei tone de fructe de padure

Sorin Baciu locuieste in satul Podeni, comuna Bunesti, judetul Suceava. Are in gradina 2.000 de tufe cu coacaze si agrise, care anul acesta au facut o productie record.

Pentru ca-si respecta munca, barbatul a refuzat sa vanda fructele la un pret oferit in bataie de joc. Adica 5 lei/kg, in conditiile in care in supermarket o caserola de 200 de grame de agrise costa 10 lei.

Sorin Baciu a preferat sa le dea de pomana. Deocamdata, a invitat tot satul sa culeaga fructele, dar sunt bine-veniti toti pofticiosii, iubitori de fructe de padure, care au venituri mici si copii", a scris Oana Slemco pe Facebook.