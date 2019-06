Cu siguranta, inghetata este vedeta verii, insa multi se intreaba cat de mult ingrasa acest produs. Nutritionistul Eva Iortan raspunde acestei intrebari.



"Inghetata are mult zahar in compozitie si ingrasa daca este consumata zilnic pe timp de vara. In functie de ingrediente o inghetata de 100 de grame poate avea chiar si 400 de calorii. Cea de ciocolata ingrasa cel mai mult, iar cel mai putin cea de fructe. Cu cat are mai multe siropuri si toppinguri pe ea cu atat are mai multe calorii. Practic o inghetata pe zi poate echivala cu o portie de cartofi prajiti sau cu un hamburger. De aceea trebuie sa limitam consumul. Mancati inghetata de maxim doua ori pe saptamana pe timpul verii, iar in acele zile evitati orice fel de alte dulciuri sau prajeli. (...)

Acasa putem controla ingredientele. Putem folosi lapte de vaca, cacao si chiar fructe proaspete pe care sa le pasam. Nu va fi o inghetata dietetica pentru ca nu exista asa ceva si trebuie sa ii punem zahar pentru a avea un gust cu care suntem obisnuiti. Daca alegeti totusi inghetata din comert optati pentru cea neambalata, este mai ok din punct de vedere al ingredientelor", a spus specialistul, potrivit adevarul.ro.