Bacteriile rezistente la antibiotice pot fi transmise la om prin consumul de alimente vegetale, ce pot prezenta astfel un risc la adresa sanatatii, conform unui studiu citat de agentia Xinhua.



O echipa de cercetatori de la Universitatea din California de Sud (USC) a descoperit modul in care alimentele vegetale pot contribui la raspandirea rezistentei la antibiotice la nivelul microflorei intestinale, se arata intr-un studiu prezentat sambata la sesiunea anuala de conferinte a Societatii Americane de Microbiologie - ASM Microbe 2019 - organizata in perioada 20-24 iunie in San Francisco.

In cadrul unui experiment efectuat pe soareci de laborator, oamenii de stiinta au observat o bacterie rezistenta la antibiotice, numita si superbacterie, "ascunsa" in intestinele rozatoarelor hranite cu salata contaminata cu bacteria E. coli rezistenta la antibiotice.

"Am identificat diferente in ceea ce priveste capacitatea bacteriei de a coloniza pe ascuns intestinele in urma ingerarii, in functie de o varietate de factori asociati gazdei si bacteriei", a explicat Marlene Maeusli, cercetatoare in cadrul USC si autoare principala a studiului.

Spre deosebire de epidemiile de boli diareice care se manifesta imediat dupa ce oamenii consuma alimente vegetale contaminate, bacteria rezistenta la antibiotice poate ramane ascunsa in intestinele umane timp de cateva luni si chiar ani inainte de a provoca afectiuni precum infectii urinare, se precizeaza in studiu.

"Descoperirea noastra subliniaza importanta abordarii rezistentei la antibiotice transmisa prin alimente dintr-o perspectiva exhaustiva a lantului trofic, ce include alimente vegetale, pe langa carne", a precizat Maeusli.

Aproximativ doua milioane de cazuri de infectii rezistente la antibiotice sunt inregistrate anual in Statele Unite, iar 20% dintre acestea sunt asociate cu agricultura, potrivit datelor Centrului american pentru prevenirea si controlul bolilor, scrie Agerpres.