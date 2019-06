Senatorul PNL, Alina Gorghiu, vrea sa dea in judecata compania aeriana Air France, dupa ce i-a pierdut bagajele. Ea se se afla in Tokyo, capitala Japoniei, acolo unde participa la un summit al femeilor lideri politici si timp de 4 zile a fost nevoita sa se descurce doar cu ceea ce avea la ea.



"Cum sa te descurci 4 zile in Tokyo...doar cu hainele de pe tine.

Stiti jocurile acelea in care trebuie sa enumeram 3 lucruri pe care le-am lua dupa noi daca am pleca pe o insula pustie? Zilele astea, mi-am dat seama ca ar fi fost sanatos daca m-as fi gandit, dat fiind faptul ca din neglijenta companiei de ”elita” Air France, am ramas fara bagajul de cala, 4 zile intregi in Tokyo. Evident, am facut plangeri repetate si de fiecare data mi s-a promis ca maine imi voi primi bagajul. Au uitat, insa, cei de la Air France, sa imi spuna si care ”maine”.

Este o bataie de joc pe care eu, client fidel al Air France, nu credeam ca o sa o vad vreodata la aceasta companie. Ma aflam la Tokyo in vederea participarii la un summit al femeilor lideri politici, pentru 4 zile.

Ca sa inchei, bagajul meu nu a ajuns nici pana azi, desi am asigurarea ca vine exact cand ar trebui sa impachetez pentru plecarea spre Romania de maine-dimineata, la prima ora!

Nicio companie aeriana nu are dreptul sa-si trateze asa pasagerii. Ma gandesc ca ne vom auzi in instanta. Rusine, Air France!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.