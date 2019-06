Ministerul Turismului va sesiza Politia pentru a deschide o ancheta in cazul asociatiei care a organizat tabere in Japonia pentru cateva zeci de copii pe care i-a abandonat acolo.



Din dispozitia ministrului Turismului, Bogdan Trif, doua echipe de control s-au deplasat la adresele din Bucuresti si din Targu Jiu ale Asociatiei Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societatii Civile dupa ce Ministerul Turismului s-a autosesizat in cazul copiilor abandonati de organizatori in tabara organizata la Tokyo, in Japonia, de asociatia respectiva.

Echipa de control care a desfasurat actiunea la sediul din Bucuresti nu a putut lua legatura cu reprezentantii asociatiei, intrucat la apartamentul unde este declarat sediul se afla doar proprietara imobilului, care a declarat ca acolo nu a avut loc niciodata vreo activitate economica. Inspectorii din cadrul Directiei Control a Ministerului Turismului au incheiat o nota de constatare.

Cea de-a doua echipa de control a mers la sediul asociatiei de la Targu Jiu insotita de un echipaj al SICE din cadrul IPJ Gorj, insa nici la aceasta adresa nu i-au gasit pe reprezentantii Asociatiei Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societatii Civile.

Urmeaza ca reprezentantii asociatiei sa fie sanctionati pentru ca au desfasurat activitati de turism fara a detine licenta si in paralel Ministerul Turismului va sesiza Politia pentru a deschide o ancheta.

In 2017, aceeasi asociatie a fost sanctionata cu 30.000 de lei

Ministerul face inca o data mentiunea ca, in anul 2017, inspectorii institutiei au sanctionat aceasta asociatie cu suma de 30.000 de lei pentru ca desfasura activitati specifice unei agentii de turism fara a detine, insa, licenta de turism.

Asociatia organiza excursii sub pretextul unor tabere pentru copii. Controlul de la acea vreme s-a desfasurat in urma unei sesizari depuse de un parinte care a fost nemultumit si a considerat ca minorii care au luat parte la acea tabara au fost pusi in pericol.

Reprezentantii operatorului economic au contestat sanctiunile in instanta, iar, in prima faza, desi Ministerul Turismului a depus un dosar complet care cuprindea toate constatarile, documentele si plangerile parintilor, instanta a dat castig de cauza asociatiei.

Ministerul Turismului a contestat decizia, iar acum procesul urmeaza sa fie analizat de o instanta judecatoreasca superioara.