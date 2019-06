Nimic nu se compara cu perioada studentiei. Ai luat examenul de admitere si mai ai doar un pas pana devii student cu „acte in regula“, mai exact sa gasesti un loc unde o sa stai pe toata perioada studiilor. Varianta cea mai la indemana este, bineinteles, cazarea la un camin de stat, insa nu toti studentii prind un loc si, mai mult decat atat, nici conditiile pe care le ofera nu sunt cele mai bune.



Alternativa in acest caz este cazarea la un camin privat. Aici nu doar ca te vei bucura de un confort sporit, ci si de multe alte beneficii, astfel incat sa te simti ca acasa si sa nu iti lipseasca nimic. De la facilitatile pe care le ofera si serviciile pe care le pun la dispozitia studentilor, caminele private ofera numeroase avantaje.

Care sunt avantajele cazarii la un camin privat

Viata intr-un camin privat poate fi comparata intr-o anumita masura cu cea de acasa. Iar asta pentru ca nu vei duce lipsa de numeroase facilitati care iti vor usura in mod semnificativ traiul si experienta studentiei. Iata care sunt cele mai importante avantaje pe care le vei avea daca alegi sa locuiesti la un camin privat pe perioada facultatii:



Grad ridicat de confort, cu camere mobilate si utilate complet, ca sa te simti ca acasa;



Siguranta sporita datorita serviciilor de paza non-stop si de supraveghere video;



Baie proprie, bucatarie, spalatorie, cantina si parcare;



Numeroase optiuni de petrecere a timpului liber, de la terenuri de sport, piscina in aer liber, sali de fitness, workshopuri si pana la spatii special amenajate pentru studiu;



Acces la servicii medicale private.

Care sunt cele mai bune optiuni de cazare la caminele private din Bucuresti

Oferta de cazare la caminele private din Bucuresti este numeroasa si fiecare dintre acestea iti pun la dispozitie o serie de facilitati avantajoase pentru orice student. Iar acest lucru inseamna ca ai de unde alege. Insa, inainte de a lua decizia finala este bine sa cercetezi cu atentie ofertele si sa vezi care corespunde cel mai bine nevoilor tale.

Concurenta este, bineinteles, mare si fiecare camin privat iese in evidenta cu facilitati care mai de care mai tentante. Iata, asadar, care sunt cele mai bune optiuni:

West Gate Studios

Sursa foto: westgatestudios.ro

Acesta este cel mai mare campus privat din Romania, fiind situat pe Bulevardul Preciziei, la num─ârul 24, in sectorul 6, la 2 minute de statia de metrou Preciziei. Poate primi peste 1.500 de studenti in cele 800 de garsoniere moderne, grupate in doua tipuri: Studio si Junior Suite, de 25 de mp sau de 35 de mp. West Gate Studios pune la dispozitia studentilor un pachet complet de facilitati si servicii, in afara de cazare, incluse in pretul abonamentului.

Poti alege sa stai singur sau cu inca un coleg, iar pretul difera in functie de tipul garsonierei, astfel: 175 euro/luna pentru un loc in garsoniera tip Studio sau 350 euro/luna daca vrei sa stai singur, respectiv 195 euro/luna pentru camera tip Junior Suite sau 390 euro/luna daca vrei sa stai singur. Toate camerele sunt echipate si mobilate complet si includ baie proprie, televizor, plita electrica, frigider, aer conditionat, cuptor cu microunde, acces la internet si balcon.

E important de retinut faptul ca in pretul total intra si un abonament medical la clinica privata Medicover si la clinica situata in campusul West Gate, dar si serviciile saptamanale de curatenie, parcare gratuita pentru biciclete, acces la biblioteca, salile de studiu si zona de gratare.

In plus, studentii beneficiaza de o reducere de 20% la spalatoria de haine si spalatoria auto, tarife preferentiale pentru accesul la piscina si multe alte discounturi la parteneri (pizzerii, cluburi etc.). Exista si un supermarket deschis non-stop, cantina, farmacie si cafenele.

Toate spatiile comune interioare si caile de acces in campusul universitar sunt supravegheate non-stop si exista paza si la receptie.

Arcca Student Housing

Sursa foto: arcca.ro

Exista trei campusuri Arcca Student Housing: Vitan Village, pe Bulevardul Energeticienilor, Pajura Garden, pe Strada Pajurei, si Titan Garden, pe Aleea Buchetului. Impreuna, acestea ofera 2.600 de locuri de cazare pentru studenti, iar chiria lunara poate varia intre 123 si 320 de euro. Camerele sunt triple, duble sau single, de tip standard, premium sau premium plus. Pretul include acces la internet si acces la utilitatile din complex. Principalele facilitati sunt bucataria, spalatoria si terenul de sport.

In plus, cei care aleg sa semneze contractul pentru un an primesc o luna gratis. La incheierea contractului trebuie achitata si o taxa de setup de 120 euro, care include serviciile tehnice de mentenanta, igienizarea si inlocuirea obiectelor consumabile.

Green Building

Sursa foto: camingreenbuilding.eu

Caminul privat Green Building este situat in cartierul Militari, in apropiere de piata Gorjului si de metrou. Acesta ofera urmatoarele variante de cazare: garsoniere de 40 sau 50 de metri patrati sau apartamente cu doua camere, cu o suprafata de 80 de metri patrati. Preturile variaza in functie de varianta aleasa si, mai ales, de disponibilitatea de a imparti camera cu unul sau doi colegi sau de a sta singur. Astfel, preturile pornesc de la 120 euro/luna si pot ajunge pana la 350 euro in cazul garsonierelor. Pretul apartamentelor incepe de la 125 euro/luna si ajunge la 360 euro lunar daca vrei sa stai singur. Camerele sunt mobilate cu paturi, dulapuri, birouri si scaune, au bucatarie si baie proprie si centrala termica.

Tine cont de faptul ca pretul nu include si abonamentul TV si de internet. Astfel, se adauga 50 lei lunar/camera pentru factura, 15 euro pentru serviciile de curatenie si 10 euro pentru parcarea subterana.

Caminul privat Mihai Bravu

Acest camin este situat in sectorul 3, in apropiere de Universitatea Dimitrie Cantemir. Tarifele pentru cazare pornesc de la 460 lei/luna pentru un loc in camera dubla, 440 lei pentru o camera cu trei locuri, 410 lei pentru o camera cu 4 locuri si 360 lei pentru o camera cu 6 locuri. Facilitatile camerelor includ televizor, aer conditionat, masina de spalat, internet, frigider si aragaz. Bucataria este la comun. Pentru internet vei achita o taxa suplimentara, insa mai ai la dispozitie o sala de fitness, dotata cu masa de ping-pong.

Carpex

Caminul este situat pe Strada Papazoglu Dumitru, numar 84, in apropiere de statia de metrou Timpuri Noi. Aici vei gasi 220 de camere duble si simple, cu baie proprie si frigider. Pretul unei camere duble este de 600 lei, iar in cazul in care vrei sa stai singur pretul creste cu inca 400 lei. In tariful camerei nu este inclusa, insa, energia electrica, pe care o achiti separat in functie de cat ai consumat lunar (exista contor individual pentru fiecare camera). De asemenea, nu este inclus in tariful de cazare nici internetul, pe care il platesti in plus.

Exista camere video pe fiecare etaj al complexului si supraveghere non-stop, asa ca te vei simti in siguranta. Nu exista, in schimb, aer conditionat. Tine cont si de faptul ca perioada minima de contract este de trei luni.

Campus Est

Complexul este format din doua camine private, Campus Est 1 si Campus Est 2, situate pe Strada Popa Lazar, numar 10-12, in apropiere de centrul orasului. Exista 180 de locuri de cazare, dotate cu baie proprie, televizor, aer conditionat, frigider si mobilate complet. Camerele sunt de tip single, duble sau apartament.

Tarifele de cazare pornesc de la 190 euro/luna, in cazul unei camere single de 15 metri patrati si ajung la 420 euro/luna daca vrei sa stai singur intr-un apartament de 20 de metri patrati. Tine cont de faptul ca in momentul semnarii contractului trebuie achitata si o garantie de 2.000 lei pentru camera single, 1.200 lei pentru cea dubla si 3.000 lei pentru apartament, insa suma este restituita la finalul perioadei contractuale.

Camera noastra

Complexul studentesc cuprinde patru locatii: Regie, Eroilor, Basarab si Foisorul de Foc. Exista camere de doua, trei sau patru locuri, dotate cu bucatarie mobilata si utilata complet, baie pentru 2-3 camere (cu exceptia caminului privat din Basarab, care are baie in camera), masina de spalat, internet, centrala termica. Chiria lunara porneste de la 460 lei si include cheltuielile pentru utilitati. Exista supraveghere video non-stop.

Camin privat Surlei

Caminul este situat pe Strada Surlei, numar 20 si ofera 20 de locuri de cazare. Chiria este de 575 lei pentru o camera dubla si 675 lei pentru o camera single. Facilitatile includ bucatarie complet echipata, terase, curte exterioara pentru gratar si acces la masina de spalat, toate fiind incluse in pret.

Lacramioarei

Caminul privat Lacramioarei este situat pe strada cu acelasi nume, numar 56, in apropiere de statia de metrou Dristor, fiind o varianta buna pentru studentii cu buget redus. Chiria este de 350 lei/luna pentru o camera cu trei paturi si 400 lei pentru o camera cu doua locuri. La aceasta se adauga inca 150 lei pentru utilitatile lunare.

Facilitatile includ baie proprie, frigider, televizor, internet. Pe fiecare etaj exista si o bucatarie comuna, iar optional poti beneficia de servicii de curatenie si acces la parcare. Tine cont de faptul ca la semnarea contractului trebuie sa achiti o garantie pe care o vei primi inapoi la finalul perioadei contractuale.

In concluzie, ai la dispozitie numeroase variante de cazare la caminele private din Bucuresti, unde poti locui pe perioada studiilor universitare si, de ce nu, sa ramai chiar si in timpul verii. Poti alege varianta cea mai potrivita pentru tine in functie de bugetul disponibil si, bineinteles, de facilitatile de care vrei sa beneficiezi ca sa te bucuri de confort sporit si ca sa te simti ca la tine acasa.