Un tanar in varsta de 17 ani, banuit ca ar fi violat si apoi ucis o fetita de 5 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat, joi, Tribunalul Maramures intr-un comunicat de presa.



Judecatorii au dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 27 iunie 2019 si pana la data de 26 iulie 2019 inclusiv, a inculpatului J.A., in varsta de 17 ani, domiciliat in Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de viol si omor calificat, a precizat sursa citata.

Potrivit observator.tv, tanarul si-a recunoscut fapta.

Pentru a dispune arestarea preventiva a inculpatului, instanta a retinut ca acesta, in data de 30 aprilie 2018, intr-o cladire dezafectata de pe str. Electrolizei din Baia Mare, "a intretinut relatii intime cu o fetita in varsta de 5 ani si a exercitat acte de violenta asupra acesteia, cu o caramida, la nivelul capului, acte care au condus la decesul victimei".

Hotararea Tribunalului Maramures poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare, a precizat sursa citata.