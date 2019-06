Vremea va fi caniculara in Bucuresti pe durata zilei de joi, iar vineri si sambata sunt asteptate fenomene de instabilitate atmosferica si valori termice in scadere, reiese din prognoza de specialitate publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).



Potrivit sursei citate, joi, 27 iunie, intre orele 13:00 - 21:00, vremea va fi caniculara dupa-amiaza, cand disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 35 de grade, scrie Agerpres.

De asemenea, incepand de joi, de la ora 21:00, si pana vineri, la ora 9:00, cerul se va innora treptat. Indeosebi dupa miezul noptii, vantul va avea intensificari, la rafala se vor atinge viteze in general de 45 - 55 km/h, vor fi descarcari electrice si averse, posibil cu caracter torential. Temperatura minima va fi de 19 - 20 de grade.

Prognoza ANM releva, totodata, ca, in intervalul 28 iunie, ora 9:00 - 29 iunie, ora 9:00, valorile termice vor fi in scadere fata de cele inregistrate cu o zi inainte, astfel incat vremea va deveni normala din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros si vor fi intervale cu averse si descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat ziua, cu viteze la rafala de 35 - 45 km/h, dupa care va slabi in intensitate. Temperatura maxima va fi de 28 - 29 de grade, iar cea minima de 15 - 17 grade.