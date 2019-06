Printr-o serie de postari pe Facebook, actrita Oana Pellea a vorbit despre situatia actuala din teatre, dupa ce s-a anuntat un val de concedieri.



"In toate teatrele situatia este catastrofala! Se alege praful de atatea proiecte si de atatea vise... sufera atat de multi oameni ce si-au facut datoria cinstit... De ce? De ce trebuie sa platim noi... incompetenta unei guvernari si proasta gestionare a unor fonduri de catre foruri superioare "de partid"? De ce? Pentru ca e criza, o sa raspundeti... Cine a provocat aceasta criza? Unde se gasesc vinovatii? Cine sunt? In niciun caz oamenii cinstiti care acum raman pe drumuri sau sunt neplatiti... Ce tristete, ce rusine", se arata in prima postare a Oanei Pellea.

Tot in legatura cu acest subiect, fiica lui Amza Pellea a subliniat ca nici Nicolae Ceausescu nu a reusit sa puna "cultura pe butuci".

"Nici Ceausescu nu a pus Cultura pe butuci...eh..a reusit Puterea de azi...iar noi cei din campul cultural...noi cei care tacem si acceptam bataia asta de joc...suntem partasi la catastrofa. Partasi si responsabili nu numai victme. Suntem vinovati cu totii ca ne lasam calcati in picioare, dati afara, umiliti, neplatiti, mintiti, amanati...Vinovati cu vina. Nu suntem in stare sa fim uniti si sa ne aparam interesele, sa ne aparam colegii, oamenii de scena, etc. Noi...ne injuram pe la colturi unii pe altii si intre timp ne mor visele, spectacolele, prieteniile,sperantele...Din pacate...pentru noi toti!", arata Oana Pellea intr-o alta postare.

In egala masura, ea a anuntat ca sustine demersul directorului TNB, Ion Caramitru, care a mentionat ca solicita o intrevedere cu ministrul de Finante si premierul Viorica Dancila:

"Sustin demersul domnului Ion Caramitru! Mai sustine cineva? Un director de teatru... ceva... din Bucuresti, din tara? Actori, regizori, scenografi, angajati, colaboratori, independenti, neindependenti...corp tehnic? Forte politice din opozitie care sa impiedice aceasta crima, sa ia atitudine entru apararea Culturii...? Ce liniste se facu...! Nu este vorba doar de TNB! Este vorba despre toate teatrele...despre intreaga zona culturala ce este pusa pe butuci".