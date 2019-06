Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica.



"In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00. Prin exceptie de la prevederile alin. 1, votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe la la ora locala 12:00 si se incheie la ora locala 21:00, iar in ziua de sambata votarea se deschide la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00", se arata in raportul adoptat joi de membri comisiei de cod electoral, potrivit Stirileprotv.ro. Comisia a mai decis ca in diaspora, la ora 21:00, cand se inchid sectiile, alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care stau la rand pot sa isi exercite in continuare dreptul de vot. "La ora 21:00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului de vot. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand pentru a intra in localul de vot pot sa isi exercite dreptul de vot", se mai arata in articolul votat de membri comisiei.

