Pana pe 28 iunie la ora 01:00, "in Moldova si Maramures, apoi si in Transilvania, Crisana, local in Banat si nord-estul Munteniei, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari puternice, cu rafale, in general, de 80...100 km/h, vor fi vijelii, frecvente descarcari electrice si averse torentiale. Indeosebi in nord-vestul teritoriului se va semnala grindina de dimensiuni medii si mari, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...60 l/mp", se arata in atentionare cod portocaliu.

Judetele vizate sunt: Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mures, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si Buzau.

Cod GALBEN de furtuni

Incepand de joi, 27 iunie, de la ora 20:00 pana pe 28 iunie la ora 01:00, "in Dobrogea, local in Muntenia si Banat, precum si in nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si, posibil, grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si izolat 35....40 l/mp.

In dupa-amiaza zilei de joi, local, in zonele de campie vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati".

Vizate sunt judetele: Caras-Severin, Dambovita, Prahova, Calarasi, Ialomita, Tulcea, Constanta si partial Arges, Valcea, Gorj si Mehedinti.

In egala masura, vineri, intre orele 1:00 - 6:00, "in Banat, local in Muntenia si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si, posibil, grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si pe arii restranse 35 l/mp", se arata intr-o alta avertizare cod galben.

Vizate sunt judetele Timis, Caras-Severin, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea si partial Hunedoara, Gorj, Sibiu, Valcea, Brasov si Covasna.